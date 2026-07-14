ExaGrid ist die branchenweit einzige mehrstufige Backup-Speicherlösung mit KI-gestützter Retention Time-Lock (RTL)-Funktion, die eine nicht mit dem Netzwerk verbundene Speicherebene (wodurch eine mehrstufige physische Isolierung entsteht), verzögerte Löschvorgänge und Unveränderlichkeit für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen umfasst. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass MES Computing, eine Marke von The Channel Company, ExaGrid in die MES Midmarket 100-Liste 2026 aufgenommen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260714851295/de/

Die jährliche "MES Midmarket 100"-Auszeichnung würdigt Technologieanbieter, die über fundierte Kenntnisse der spezifischen IT-Anforderungen mittelständischer Unternehmen verfügen. Diese Anbieter haben es sich zur Aufgabe gemacht, zukunftsorientierte Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die das Wachstum, die Innovation und den Erfolg ihrer mittelständischen Kunden fördern.

MES Computing definiert mittelständische Unternehmen als solche mit einem Jahresumsatz von 50 Millionen bis 2 Milliarden US-Dollar und/oder insgesamt 100 bis 2.500 unterstützten Nutzern bzw. Lizenzen. Die Auswahl der Anbieter für die "MES Midmarket 100"-Liste erfolgte aufgrund ihrer Markteinführungsstrategie, ihrer Innovationskraft zur besseren Betreuung des Mittelstands sowie der Vorteile ihres Produktportfolios für den Mittelstand.

Mittelständische Unternehmen haben komplexe Anforderungen, zum Beispiel eine Vielzahl von Betriebssystemen, Netzwerktopologien und verteilte Umgebungen, strenge Sicherheitsanforderungen sowie die Bewältigung eines massiven Datenwachstums. Zudem verfügen mittelständische Unternehmen nur über begrenzte IT-Ressourcen und Budgets.

Die ExaGrid-Appliances für mehrstufigen Backup-Speicher sind so konzipiert, dass sie mit allen gängigen Backup-Anwendungen und in jeder Umgebung kompatibel sind und das bei einfachster Installation, benutzerfrreundlicher Verwaltung sowie niedrigen Anschaffungs- und laufenden Kosten. Die Komplett-Appliances von ExaGrid in einem einzigen System bieten eine Scale-out-Architektur für den Backup-Speicher zu einem Preis, der auch für mittelständische Unternehmen erschwinglich ist.

Mittelständler profitieren von ExaGrid's Einfachheit und Zuverlässigkeit:

Einfache Installation und Verwaltung

Praktisch keine Bedienung erforderlich einmal einstellen und fertig

Unterstützung durch einen Ihnen zugewiesenen Kundendiensttechniker der Stufe 2 bei der Lösung von Problemen

Die richtige Speicherung bei niedrigen Kosten

"Die 'Midmarket 100' hebt jene Technologieanbieter hervor, die die spezifischen Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen wirklich verstehen und sich aktiv dafür einsetzen", sagte Samara Lynn, leitende Redakteurin MES Computing bei The Channel Company. "Diese Unternehmen sind echte Partner, die IT-Teams im Mittelstand in die Lage versetzen, ihre größten Herausforderungen zu meistern, um Innovationen und Wachstum zu beschleunigen. Wir sind gespannt auf die Weiterentwicklung dieser Anbieter und wie sie das Ökosystem des Mittelstands stärken werden."

Hier finden Sie die MES Computing Midmarket 100-Liste 2026 online: mescomputing.com/midmarket100.

"Wir fühlen uns geehrt, erneut in die 'MES Computing Midmarket 100' aufgenommen worden zu sein. ExaGrid hat alle Herausforderungen im Bereich der Datensicherung gelöst, mit denen Unternehmen vom oberen Mittelstand bis hin zu Großunternehmen konfrontiert sind", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "ExaGrid bietet eine Scale-out-Architektur, die es Unternehmen ermöglicht, bei wachsendem Datenvolumen weitere Appliances hinzuzufügen, sodass sie nur für das bezahlen, was sie tatsächlich benötigen. Darüber hinaus bietet ExaGrid die schnellsten Backups und Wiederherstellungen, umfassende Disaster-Recovery-Lösungen sowie umfangreiche Sicherheits- und Ransomware-Wiederherstellungsfunktionen für Backup-Speicher und das alles mit branchenführendem Kundensupport."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Ingenieure für physischen Verkauf und System-Vorverkauf: Argentinien, Australien, Österreich, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und weitere Regionen.

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ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

The Channel Company (TCC) fördert weltweit den Vertrieb von führenden Technologiemarken. Wir beschleunigen den Erfolg von Technologie- und Lösungsanbietern sowie Endnutzern über strategische Vertriebskanäle hinweg mit erstklassigen Medienmarken, integrierten Marketing- und Veranstaltungsdienstleistungen, strategischer Beratung sowie exklusiven Informationen über Markt- und Zielgruppen. TCC ist ein Portfoliounternehmen von Investmentfonds, die von EagleTree Capital, einer in New York City ansässigen Private-Equity-Gesellschaft, verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter: thechannelco.com.

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