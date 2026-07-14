WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet. Diese habe um 15.00 US-Ostküstenzeit (21.00 Uhr deutscher Zeit) begonnen, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf der Plattform X mit. Ziel sei es, die Möglichkeiten des Irans weiter zu schwächen, Attacken auf die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus auszuüben, hieß es.

"Die Angriffe finden statt, während sich die amerikanischen Streitkräfte darauf vorbereiten, die Seeblockade gegen iranische Häfen und Küstengebiete wieder aufzunehmen." Die Blockade trete um 16.00 Uhr US-Ostküstenzeit (22.00 Uhr deutscher Zeit) in Kraft, bekräftigte das US-Militär die schon am Vortag kommunizierte Startzeit.

Ein US-Beamter hatte der Deutschen Presse-Agentur bereits etwa eine halbe Stunde vor dem nun verkündeten Beginn neuer Angriffe mitgeteilt, dass US- Streitkräfte auch an diesem Dienstag einige militärische Ziele im Iran attackiert hätten, "um aufkommende Bedrohungen zu beseitigen". Auch der Sender ABC News berichtete bereits am frühen Nachmittag (US-Ostküstenzeit) unter Berufung auf einen US-Beamten von neuen Luftangriffen im Iran, die bereits seit Stunden im Gange seien.

US-Präsident Donald Trump hatte die Waffenruhe mit dem Iran vergangene Woche für beendet erklärt und bereits am Montag weitere harte Angriffe auf den Iran auch für Dienstag angekündigt.

Ebenso hatte Trump am Montag die Wiederaufnahme der gegen den Iran gerichteten Blockade angekündigt. Allen anderen Ländern soll ein "fairer und offener" Zugang zur Meerenge möglich sein, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Die USA hatten während des Iran-Kriegs zuvor bereits ab Mitte April eine solche Seeblockade durchgesetzt, diese im Zuge des Rahmenabkommens mit Teheran aber Mitte Juni aufgehoben./fsp/DP/he