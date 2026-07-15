Die WALDEVAR Holding, ein führender Anbieter von schlüsselfertigen EPC-Lösungen (Engineering, Procurement and Construction) für Photovoltaik- und Hybridenergieprojekte im Großmaßstab, hat die strategische Übernahme von Elemo abgeschlossen, einem anerkannten Experten mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Hoch- und Höchstspannungsinfrastruktur. Nach der Übernahme wird Elemo unter einer neuen Markenidentität firmieren: WALDEVAR Power Grid.

Die Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Rumänien seine Position unter den am schnellsten wachsenden Märkten für erneuerbare Energien in Europa festigt angetrieben durch zunehmende Investitionen in Solarenergie, Batteriespeicher und Netzinfrastruktur. Da der Netzanschluss zum größten Engpass für groß angelegte Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien wird, ermöglicht die Integration von Elemo es WALDEVAR, vollständig integrierte Infrastrukturlösungen anzubieten von der Planung und dem Bau über die Integration von Energiespeichern bis hin zum Anschluss an das rumänische Stromnetz -, und zwar unter Einsatz eigener Ressourcen.

"Der Bau eines Photovoltaikparks ist nur ein Teil des Ganzen. Der schnelle und zuverlässige Netzanschluss stellt bei Großprojekten die größte Herausforderung dar. Durch die Integration von Elemo und die Einführung von WALDEVAR Power Grid sind wir zu einem vollständig integrierten Energieinfrastrukturkonzern geworden, der in der Lage ist, groß angelegte Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien vollständig aus eigenen Mitteln zu realisieren", erklärte Christian Leonte, CEO der WALDEVAR Holding.

Das neue Unternehmen vereint die Finanzkraft und die integrierten EPC-Kompetenzen von WALDEVAR mit dem spezialisierten Fachwissen von Elemo im Bereich der Hochspannungsinfrastruktur. Das Portfolio umfasst mehr als 1.500 km Hochspannungsübertragungsleitungen, über 4.000 km optische Erdungsdrähte (OPGW) in Hochspannungsnetzen, komplexe, mit Hubschraubern unterstützte Installationsarbeiten sowie technische Zertifizierungen der rumänischen nationalen Energieregulierungsbehörde (ANRE): C1B, D1, D2 und E2.

Über WALDEVAR Holding

Die WALDEVAR Holding ist eine in Bukarest ansässige Unternehmensgruppe, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Großprojekten im Bereich erneuerbarer Energien tätig ist: von der Planung und dem Bau über den Netzanschluss und die Integration von Energiespeichern bis hin zu Betrieb und Wartung.

Mit einer installierten oder im Bau befindlichen Leistung von mehr als 3,5 GW in Rumänien, Deutschland, der Tschechischen Republik, Italien und Frankreich, über 2.000 eigenen Fachkräften und mehr als 400 schweren Baumaschinen ist WALDEVAR einer der größten EPC-Auftragnehmer Europas im Bereich der erneuerbaren Energien.

Über WALDEVAR Power Grid (ehemals Elemo)

Das 1994 mit ausschließlich privatem Kapital gegründete Unternehmen ist ein führender rumänischer Anbieter in den Bereichen Planung, Bau und Instandhaltung von Freileitungsnetzen im Spannungsbereich von 0,4 kV bis 750 kV und realisiert schlüsselfertige Infrastrukturprojekte nach den höchsten Standards in Bezug auf technische Sicherheit und Innovation.

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