Neue Titel bauen auf dem wegweisenden Werk auf und zeigen, wie GIS bessere Entscheidungen in der Wasser- und Landbewirtschaftung ermöglicht

Esri wird die "Power of Where"-Reihe auf der Esri-Anwenderkonferenz 2026 vorstellen.

Die Reihe baut auf dem 2024 erschienenen Buch The Power of Where von Jack Dangermond auf und überträgt dessen Ideen auf praktische GIS-Anwendungen.

von Jack Dangermond auf und überträgt dessen Ideen auf praktische GIS-Anwendungen. Neue Titel der Reihe beleuchten den Einsatz von GIS in den Bereichen Wasserprognosen, Katasterwesen, Infrastrukturplanung und Wirtschaftsentwicklung.

Die Reihe zeigt, wie räumliche Analysen Organisationen dabei helfen, Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Klimaresilienz und Regierungsführung zu bewältigen.

Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, wird die Reihe Power of Where auf der Esri-Anwenderkonferenz 2026 im Juli vorstellen. Die Reihe baut auf den Ideen auf, die in The Power of Where: A Geographic Approach to the World's Greatest Challenges von Esri-Präsident Jack Dangermond, veröffentlicht 2024, vorgestellt wurden. Die neue Reihe erweitert diese grundlegenden Konzepte um gezielte, praxisnahe Anwendungen, die den wachsenden Einfluss der GIS-Technologie (Geographic Information System) verdeutlichen.

Die ersten beiden Bücher, mit denen die Reihe beginnt, sind Geowater: A Geographic Approach to Water Data and Forecasting und Parcels: How Property Shapes Geography. Gemeinsam veranschaulichen diese Titel, wie räumliches Denken und GIS die Art und Weise verändern, wie Organisationen Systeme verstehen, Ressourcen verwalten und für die Zukunft planen.

Die Power-of-Where-Reihe spiegelt das anhaltende Engagement von Esri wider, Organisationen dabei zu unterstützen, branchenübergreifend intelligentere und fundiertere Entscheidungen zu treffen zu Themen, die von der Nachhaltigkeit der Wasserressourcen und Klimaresilienz bis hin zu Landbesitz, Regierungsführung und wirtschaftlicher Entwicklung reichen.

"Der geografische Ansatz ist unerlässlich, um die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit zu verstehen und zu lösen", sagte Dangermond. "Diese Reihe zeigt, wie GIS Daten, Menschen und Orte miteinander verbindet, um eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft zu schaffen."

Dangermonds Buch beleuchtet die Geschichte, die Philosophie und die praktischen Anwendungen von GIS anhand von Geschichten, Karten und Erkenntnissen aus Jahrzehnten der Innovation. Darüber hinaus umfasst die neue Sammlung Titel, die unterschiedliche Perspektiven auf den praktischen Einsatz von GIS bieten:

Geowater: A Geographic Approach to Water Data and Forecasting untersucht, wie räumliche Analysen die Integration von Wasserdaten, die Modellierung räumlicher Daten und die Entscheidungsfindung in einem sichrasch wandelnden Umfeld unterstützen.

untersucht, wie räumliche Analysen die Integration von Wasserdaten, die Modellierung räumlicher Daten und die Entscheidungsfindung in einem sichrasch wandelnden Umfeld unterstützen. Parcels: How Property Shapes Geography hebt die Bedeutung von Katasterdaten und Flurstückssystemen als grundlegende Daten hervor, die Planung, Infrastruktur, Governance und wirtschaftliche Aktivitäten unterstützen.

Die Reihe wird auf der Esri User Conference im Rahmen von Autorenvorträgen, bei Signierstunden und am Stand von Esri Press vorgestellt. Die Reihe wird um weitere Titel erweitert, die den geografischen Ansatz auf zusätzliche Branchen und Disziplinen ausweiten.

The Power of Where ist als Taschenbuch (ISBN: 9781589486065, 59,99 US-Dollar) und als E-Book (ISBN: 9781589486072, 59,99 US-Dollar) erhältlich. Das Buch ist weltweit bei den meisten Online-Händlern erhältlich. Interessierte Händler können sich an den Buchvertrieb von Esri Press, Ingram Publisher Services, wenden. Geowater: A Geographic Approach to Water Data and Forecasting (Taschenbuch ISBN: 9781589488526, 54,99 US-Dollar, erscheint am 01.09.2026) sowie Parcels: How Property Shapes Geography (Taschenbuch, ISBN: 9781589488519, 54,99 US-Dollar, erscheint am 15.09.2026) können bereits vorbestellt werden.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

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