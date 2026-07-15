DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Juli

=== *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q *** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q 07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 2Q *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR 12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: 8,4 zuvor: 5,7 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:45 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede bei Partnership for New York City Event *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an Bankenausschuss des Senats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Der Euro in einer fragmentierten Welt: Stabilität, Souveränität und globale Verantwortung" 19:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Exchequer Club Luncheon *** 20:00 US/Fed, Beige Book 23:59 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Eröffnungsrede zu Homer Jones Memorial Lecture *** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 2Q - GB/Freihandelsabkommen mit Indien tritt in Kraft ===

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July 15, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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