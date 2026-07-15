US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit massiven Angriffen auf die zivile Infrastruktur gedroht. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News erklärte er, dass bereits in der kommenden Woche sämtliche Kraftwerke und Brücken zerstört würden, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln". Zudem kündigte Trump an, die Luftangriffe fortzusetzen.Kurzusammenfassung• Trump droht dem Iran mit weiteren massiven Angriffen auf die Infrastruktur, falls Teheran keine Verhandlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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