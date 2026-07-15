DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Die EZB erwägt eine weitere Zinserhöhung, dürfte auf der Sitzung kommende Woche davon aber absehen. "Wir sind jederzeit bereit, geldpolitische Maßnahmen einzusetzen, sollte das nötig sein", sagt EZB-Rat Martin Kocher im Interview der Börsen-Zeitung. Der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (OeNB), der als Vertreter einer eher restriktiveren Geldpolitik gilt (Falke), vermittelt aber nicht den Eindruck, dass die Zentralbank dringenden Handlungsbedarf für eine Straffung der Geldpolitik sieht. "Wir sehen aktuell keine Zweitrundeneffekte, müssen unsere Geldpolitik jedoch auch an den Inflationserwartungen ausrichten", sagt Kocher zu den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Teuerung im Euroraum. Diese seien bislang weiterhin stabil. (Börsen-Zeitung)

FREGRATTEN-PROJEKT - Das Pannen-Projekt zum Bau von sechs Fregatten des Typs F126 wird zum ernsthaften Problem für Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Rund drei Wochen nachdem der SPD-Minister das milliardenschwere Projekt überraschend abgebrochen hat, erhebt nun die betroffene Damen-Werft schwere Vorwürfe gegen ihn und das Beschaffungsamt der Bundeswehr. Laut einem Brief von Rechtsanwalt Peter Gauweiler sei der Vertragsabbruch "aufgrund einer überstürzten und willkürlichen politischen Entscheidung und ohne rechtliche Begründung" erfolgt. Deswegen behalte man sich Schadenersatzforderungen vor. Die drei Briefe von Gauweiler - einer ging ans Beschaffungsamt, einer an den Minister und einer an den Haushaltsausschuss des Bundestags - liegen dem Spiegel vor. (Spiegel)

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July 15, 2026 00:28 ET (04:28 GMT)

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