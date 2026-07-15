DJ MÄRKTE ASIEN/Fester - Kursfeuerwerk in Seoul - Shanghai hängt nach BIP-Daten zurück

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog positiver Vorgaben geht es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien nach oben. Niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten hatten an der Wall Street Zinserhöhungsspekulationen gedämpft und für Kauflaune gesorgt. Zugleich kam der Anstieg der Ölpreise zunächst wieder zum Stehen, nachdem US-Präsident Trump von seinem Plan wieder abrückte, künftig eine Art Schutzgeld für die Passage de Straße von Hormus zu verlangen. "Aufgrund hochproduktiver Gespräche mit der Führung im Nahen Osten habe ich beschlossen, die 20-prozentige Erstattungsgebühr durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, die die verschiedenen Golfstaaten mit den Vereinigten Staaten abschließen werden," sagte Trump.

Favorisiert werden Aktien aus dem Technologiesegment. An der stark technologielastigen Börse in Seoul sorgt das für ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Der seit Wochen massive Tagesbewegungen in beide Richtungen zeigende Kospi schießt um knapp 8 Prozent nach oben. Am Montag war er allerdings auch um 9 Prozent eingebrochen. Die beiden Indexschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gewinnen 7,9 bzw. 13,2 Prozent. In den USA waren die dort seit kurzem gelisteten ADR von Hynix deutlich gestiegen. Hanmi Semiconductor machen sogar einen Satz um rund 28 Prozent.

In Tokio legt der Topix um 0,8 Prozent zu, die Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Tokyo Electron gewinnen bis zu 5,4 Prozent. Softbank Group geben dagegen um 2,6 Prozent nach. Die Aktie folgt damit den starken Kursverlusten der Tochtergesellschaft Arm an der Wall Street, nachdem die Aktie von HSBC herabgestuft worden war aufgrund von Zweifeln an weiteren KI-getriebenen Kursgewinnen, wie Händler berichten.

Während der HSI in Hongkong um 1,5 Prozent anzieht, unter anderem mit Kursgewinnen von je über 3 Prozent bei Alibaba und Tencent, gibt der Shanghai-Composite minimal nach vor dem Hintergrund eher mauer Konjunkturdaten.

Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal trotz robuster Exporte stärker als erwartet abgekühlt. Das BIP wuchs um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, verglichen mit noch 5,0 Prozent im Vorquartal. Ökonomen hatten ein Plus von 4,5 Prozent prognostiziert. Gleichwohl bleibt China damit auf Kurs, das Wachstumsziel von 4,5 bis 5,0 Prozent für das Jahr zu erreichen. Zugleich wurde für Juni ein stärkerer Anstieg der Industrieproduktion berichtet als erwartet. Derweil fielen die Immobilienpreise im Juni weiter, wenn auch mit einem langsameren Tempo. Die jahrelange Flaute am Immobilienmarkt des Landes dauert damit an.

In Sydney geht es um 0,2 Prozent nach oben. Sehr fest liegen hier die Aktien der beiden Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP im Markt. Rio Tinto gewinnen 1,6 und BHP sogar 4,0 Prozent. Rio Tinto hat im zweiten Quartal mehr Eisenerz aus seinen australischen Minen verschifft als erwartet und senkte die Prognose für die Kosten im Kupfergeschäft.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.826,10 +0,2 +1,3 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.185,42 +0,8 +19,7 08:00 Kospi (Seoul) 7.389,00 +7,8 +75,2 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.695,62 +1,5 -3,6 10:00 Shanghai-Composite 3.963,90 -0,1 -0,1 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.551,82 +1,0 +19,5 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.067,26 +0,5 -29,9 10:00 KLCI (Malaysia) 1.714,75 -0,3 +2,0 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:10 % YTD EUR/USD 1,1439 +0,2 1,1419 1,1391 -2,6 EUR/JPY 185,55 +0,1 185,29 184,94 +0,9 EUR/GBP 0,8532 +0,1 0,8526 0,8527 -2,1 USD/JPY 162,19 -0,0 162,23 162,33 +3,5 USD/KRW 1.491,96 +0,2 1.489,06 1.494,00 +3,6 USD/CNY 6,7684 -0,0 6,7700 6,7785 -3,2 USD/CNH 6,7695 -0,1 6,7729 6,7808 -3,0 USD/HKD 7,8372 -0,0 7,8377 7,8374 +0,7 AUD/USD 0,6983 +0,1 0,6974 0,6936 +4,7 NZD/USD 0,5813 +0,0 0,5811 0,5792 +1,0 BTC/USD 64.761,21 +0,4 64.538,41 62.570,37 -26,2 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 79,86 +0,7 0,52 79,34 Brent/ICE 85,51 +0,9 0,78 84,73 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.034,48 -0,5 -19,42 4.053,90 Silber 58,47 -0,3 -0,15 58,63 Platin 1.631,38 -0,0 -0,37 1.631,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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July 15, 2026 00:42 ET (04:42 GMT)

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