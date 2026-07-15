EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.; EthSystems / Schlagwort(e): Produkteinführung

EthSystems startet mit dem Ziel, Datenschutzlösungen für Institutionen auf Ethereum zu entwickeln



15.07.2026 / 07:45 CET/CEST

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EthSystems wurde vom Team der Institutional Privacy Task Force der Ethereum Foundation gegründet und entwickelt Datenschutz- und Compliance-Technologie für Ethereum Zu den wichtigsten Geldgebern zählen Bitmine, Sharplink und Joe Lubin NEW YORK, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- EthSystems, ein Ingenieurs- und Forschungsunternehmen (das "Unternehmen"), gab heute seinen öffentlichen Start bekannt, finanziert durch eine Ankerfinanzierung von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (Nasdaq: SBET), Joe Lubin und weiteren Unterstützern des Ökosystems. Das Unternehmen entwickelt Datenschutztechnologie, die es Banken, Vermögensverwaltern und anderen regulierten Institutionen ermöglicht, Finanztransaktionen auf Ethereum in großem Maßstab durchzuführen, ohne sensible Informationen wie Handelsdetails oder Kundenidentitäten preiszugeben. EthSystems wurde von dem Team gegründet, das die Institutional Privacy Task Force ("IPTF") der Ethereum Foundation aufgebaut und geleitet hat. Das Unternehmen startet mit einem Jahr Open-Source-Arbeit, die bereits unter ethsystems.org öffentlich zugänglich ist, sowie mit direkt aufgebauten Beziehungen zu Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Tier-1-Banken und Vermögensverwaltern. Banken, Vermögensverwalter und Marktinfrastrukturanbieter prüfen und setzen bereits Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und die Abwicklung auf Ethereum ein. Eine sinnvolle institutionelle Akzeptanz erfordert jedoch mehr als nur den Zugang zum Netzwerk: Institutionen benötigen komplette Systeme, die geschäftlich sensible Informationen schützen, regulatorische und Compliance-Anforderungen erfüllen und sich in die bereits von ihnen betriebene Infrastruktur integrieren lassen. EthSystems entwickelt die Technologie, die es jeder Transaktionspartei ermöglicht, genau das zu sehen, wozu sie berechtigt ist - und nicht mehr -, ohne dabei auf die Dezentralisierung und Sicherheit zu verzichten, die den Kern von Ethereum bilden. EthSystems schließt sich zwei weiteren Organisationen an, die kürzlich aus der Ethereum Foundation ausgegliedert wurden und jeweils eine eigenständige und sich ergänzende Rolle einnehmen. Ethlabs treibt die Weiterentwicklung des Kernprotokolls und der Infrastruktur von Ethereum voran. Ethereum Institutional ist für die Zusammenarbeit mit institutionellen Akteuren, Aufklärung, Marktanalysen und die Koordination des Ökosystems zuständig. EthSystems ist auf der angewandten technischen Ebene tätig und setzt institutionelle Anforderungen in Architekturen, Protokolle und Produktionssysteme um, die echte Finanzaktivitäten auf Ethereum ermöglichen. Das Gründungsteam von EthSystems - Mo Jalil, Oskar Thorén und Aaryamann Challani - hat das IPTF aufgebaut und geleitet und im vergangenen Jahr direkt mit Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und führenden Finanzinstituten zusammengearbeitet. Zu ihren bisherigen Stationen zählen die Ethereum Foundation, Goldman Sachs und Status, einer der frühesten mobilen Ethereum-Clients, wo sie am Aufbau der zentralen Datenschutzinfrastruktur mitwirkten, die heute im gesamten Ethereum-Ökosystem genutzt wird. Diese Kombination aus institutioneller und technischer Erfahrung ist der Grund, warum die Gründer davon überzeugt sind, Institutionen beim Aufbau hochwertiger Datenschutzlösungen mit echter Glaubwürdigkeit unterstützen zu können. Tom Lee, Vorstandsvorsitzender von Bitmine. "Die Institutionalisierung von Ethereum erfordert eine Infrastruktur, die institutionelle Standards für Datenschutz und Sicherheit erfüllt. Ohne sie werden die nächsten 100 Billionen Dollar an Vermögenswerten nicht auf die Blockchain migrieren. EthSystems baut diese fehlende Ebene mit einem Team auf, das versteht, wie Institutionen neue Technologien bewerten und einführen. Genau diese Art von grundlegender Investition tätigt Bitmine, um die Entwicklung von Ethereum als institutionelle Finanzinfrastruktur zu beschleunigen." Joseph Chalom, Geschäftsführer von Sharplink. "Unsere Kernthese lautet, dass sich der differenzierte Wert von Ethereum vervielfacht, je mehr Finanzaktivitäten auf die Plattform verlagert werden. Das volle Potenzial von Ethereum kann nur ausgeschöpft werden, wenn Institutionen das Netzwerk nutzen können, ohne dabei ihre Privatsphäre zu gefährden. Dieses Team hat diese Lösungen bei wichtigen Institutionen, die sie benötigen, gründlich validiert. Wir glauben, dass die Arbeit von EthSystems die nächste Phase der institutionellen Einführung von Ethereum beschleunigen wird. Indem wir das EthSystems-Team unterstützen, treiben wir direkt die Datenschutz- und Vertraulichkeitsfunktionen voran, die große Finanzinstitute benötigen, um auf Ethereum zu agieren - und zwar auf eine Weise, die im Einklang mit unserer Mission steht, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen." Joe Lubin, Mitbegründer von Ethereum sowie Gründer und Chief Executive Officer von Consensys. "Im Laufe der Jahre habe ich beobachtet, wie viele Teams Institutionen Datenschutztechnologie angeboten haben, bei der es sich manchmal lediglich um genehmigungsbasierte Systeme mit zusätzlichen Schritten handelte. Dieses Team versteht den Unterschied sehr genau. Es kann auf ein Jahr praktischer Arbeit zurückblicken und verfügt über die Disziplin, die Ergebnisse fortlaufend zu veröffentlichen, sodass der Rest des Ökosystems darauf aufbauen kann, anstatt darauf zu warten, dass ein einzelnes Unternehmen die Lösung vorlegt. So hat das Ethereum-Ökosystem schon immer Innovationen vorangetrieben. Genau das erwartet Ethereum von den Menschen, die seine institutionelle Ebene aufbauen, und genau das hat dieses Team vom ersten Tag an mitgebracht. Ich und die Consensys-Institutional-Gruppe freuen uns darauf, eng mit dem EthSystems-Team zusammenzuarbeiten, um erstklassige Datenschutz- und Vertraulichkeitskonzepte in die erstklassigen Systeme zu integrieren, die wir mit und für große Finanzinstitute entwickeln." Mo Jalil, Mitbegründer und CEO von EthSystem "Datenschutz ist das, was die Würde, Sicherheit und den Schutz aller in einem Netzwerk gewährleistet - vom Einzelnen bis hin zu Institutionen. Deshalb hat Ethereum institutionelles Kapital gewonnen und ist auf dem besten Weg, den institutionellen Handel für sich zu gewinnen. Keine Zentralbank, kein Vermögensverwalter und keine Regierung wird ihre Geschäfte vor den Augen der ganzen Welt abwickeln. Für sie ist Datenschutz kein Feature. Er ist eine Voraussetzung - und er macht den Unterschied aus, ob Ethereum heute Milliarden verwaltet oder morgen Billionen." Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden, und verfolgt eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und Teilnehmer an den öffentlichen Kapitalmärkten. Geleitet von seiner Philosophie der "Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei protokollnative Aktivitäten, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America Validator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte. Informationen zu Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) ist eine führende Ethereum-Treasury-Plattform für institutionelle Anleger, die darauf ausgelegt ist, Anlegern am öffentlichen Markt ein intelligenteres und produktiveres Engagement in ETH zu ermöglichen. Ethereum bildet die Grundlage für den Großteil der weltweiten Stablecoins, tokenisierter realer Vermögenswerte und Abwicklungen im Bereich der dezentralen Finanzen. Sharplink wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida. Weitere Informationen finden Sie unter sharplink.com. Informationen zu EthSystems

EthSystems ist ein Ingenieur- und Forschungsunternehmen, das vertrauliche Systeme für institutionelles Ethereum entwickelt. Das Unternehmen wurde vom Team der Institutional Privacy Task Force der Ethereum Foundation gegründet und kann auf ein Jahr erfolgreicher Open-Source-Projekte zurückblicken, darunter private Überweisungen, private Anleihen, vertrauliche Abwicklung und datenschutzkonforme Identitätsprüfung - alles verfügbar unter ethsystems.org. EthSystems arbeitet direkt mit Institutionen, Anbietern und Teams im gesamten Ethereum-Ökosystem zusammen, um diese Systeme in die Produktion zu überführen, und ist weltweit tätig, wobei das Unternehmen tief im asiatisch-pazifischen Raum verwurzelt ist. Zukunftsgerichtete Aussage Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich des erwarteten institutionellen Interesses an Ethereum, der Pipeline für Kundenakquise und der Geschäftsstrategie. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und EthSystems übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder digitalen Vermögenswerten dar. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/ethsystems-startet-mit-dem-ziel-datenschutzlosungen-fur-institutionen-auf-ethereum-zu-entwickeln-302826038.html



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