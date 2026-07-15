Die Dell-Aktie präsentiert sich weiterhin in starker Verfassung und steht kurz vor einem möglichen neuen Allzeithoch. Nach der beeindruckenden Rallye der vergangenen Monate richtet sich der Blick der Anleger nun auf die entscheidende Frage, ob der Ausbruch auf neue Rekordstände bereits heute gelingt. Ein nachhaltiger Sprung über das bisherige Hoch könnte dem Aufwärtstrend zusätzlichen Schwung verleihen. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen könnte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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