Die hochkomplexen Vorgänge bei der Zellteilung lassen sich jetzt simulieren. Forscher:innen arbeiten schon am nächsten Schritt: KI-Modelle, die vorhersagen, wie Zellen auf Medikamente, Stress und andere Einflüsse reagieren. Auf den ersten Blick sieht die Simulation wie ein Kinderspiel aus: Bunte Spaghetti-Knäuel und farbige Kügelchen hüpfen wild in einer grünen, aus Legoblöcken zusammengesetzten Schale umher. Tatsächlich bildet sie jedoch die naturgetreue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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