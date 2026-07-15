Cybersecurity-Aktien haben am Dienstag kräftig zugelegt, nachdem IBM-Chef Arvind Krishna in den vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf die wachsende Nervosität der Kunden beim Thema IT-Sicherheit hingewiesen hatte. Die Aktie von CrowdStrike ging am Ende sogar als absoluter Top-Gewinner im Nasdaq 100 aus dem Handel.• Cybersecurity-Aktien sind am Dienstag deutlich gestiegen - Auslöser waren Aussagen von IBM-Chef Arvind Krishna zu wachsenden Sorgen der Unternehmen vor Cyberrisiken.• Besonders stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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