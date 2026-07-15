DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal des Jahres trotz robuster Exporte stärker als erwartet abgekühlt, weil Kommunalverwaltungen und private Haushalte ihre Ausgaben zurückfuhren. Das BIP wuchs um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit verlangsamte sich das Wachstum gegenüber den 5,0 Prozent des Vorquartals. Ökonomen hatten 4,5 Prozent prognostiziert. Trotz der deutlichen Verlangsamung bleibt Peking auf Kurs, sein gesenktes Wachstumsziel von 4,5 bis 5,0 Prozent für das Jahr zu erreichen. Chinas BIP wuchs im ersten Halbjahr um 4,7 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Konsum, stiegen im Juni um 1,0 Prozent im Jahresvergleich. Im Mai waren sie noch um 0,6 Prozent zurückgegangen, Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,1 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen sanken im ersten Halbjahr um 5,7 Prozent. Der Rückgang war damit stärker als im Zeitraum von Januar bis Mai mit 4,1 Prozent und auch stärker als der von Ökonomen prognostizierte Rückgang von 5,0 Prozent. Die Industrieproduktion übertraf die Erwartungen und wuchs im Juni um 5,3 Prozent, nach einem Wachstum von 4,5 Prozent im Mai.

Chinas Immobilienpreise fielen unterdessen im Juni weiter, wenn auch mit einem langsameren Tempo. Die Immobilienpreise in den 70 größten Städten des Landes verbilligten sich um 0,15 Prozent. Im Mai waren sie um 0,2 Prozent gefallen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: 8,4 zuvor: 5,7 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.608,75 +0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 30.027,25 +0,8 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.832,10 +0,3 Topix-500 (Tokio) 4.083,09 +1,1 Kospi (Seoul) 7.343,13 +7,1 Shanghai-Composite 3.958,08 -0,2 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.732,69 +1,6

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Im Sog positiver Vorgaben geht es nach oben. Niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten hatten an der Wall Street Zinserhöhungsspekulationen gedämpft und für Kauflaune gesorgt. Zugleich kam der Anstieg der Ölpreise zunächst wieder zum Stehen, nachdem US-Präsident Trump von seinem Plan wieder abrückte, künftig eine Art Schutzgeld für die Passage de Straße von Hormus zu verlangen. Favorisiert werden Aktien aus dem Technologiesegment. An der stark technologielastigen Börse in Seoul sorgt das für ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Der seit Wochen massive Tagesbewegungen in beide Richtungen zeigende Kospi schießt steil nach oben. Die beiden Indexschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gewinnen 7,9 bzw. 13,2 Prozent. In den USA waren die dort seit kurzem gelisteten ADR von Hynix deutlich gestiegen. Hanmi Semiconductor machen sogar einen Satz um rund 28 Prozent. In Tokio gewinnen Advantest, Renesas und Tokyo Electron bis zu 5,4 Prozent. Softbank Group geben dagegen um 2,6 Prozent nach. Die Aktie folgt damit den starken Kursverlusten der Tochtergesellschaft Arm an der Wall Street, nachdem die Aktie von HSBC herabgestuft worden war. In Hongkong legen Alibaba und Tencent um je gut 3 Prozent zu. Der Shanghai-Composite tendiert wenig verändert vor dem Hintergrund eher mauer Konjunkturdaten. Sehr fest liegen in Sydney die Aktien der beiden Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP im Markt. Rio Tinto gewinnen 1,6 und BHP sogar 4,0 Prozent. Rio Tinto hat im zweiten Quartal mehr Eisenerz aus seinen australischen Minen verschifft als erwartet und senkte die Prognose für die Kosten im Kupfergeschäft.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 52.508,27 +0,0 +9,63 52.498,64 S&P-500 7.543,59 +0,4 +28,25 7.515,34 NASDAQ Comp 26.107,01 +0,9 +233,83 25.873,18 NASDAQ 100 29.586,29 +1,1 +322,19 29.264,10 Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,16 Mrd 1,15 Mrd Gewinner 1.631 1.222 Verlierer 1.112 1.526 Unverändert 97 94

Etwas fester - Günstig ausgefallene Verbraucherpreisen linderten Inflations- und Zinserhöhungsängste, was die Aktienkurse stützte. Beobachter wiesen allerdings darauf hin, dass die Abschwächung des Preisauftriebs im Juni vor allem den wieder gesunkenen Ölpreisen zu verdanken war, die zuletzt wieder deutlich anzogen. IBM brachen um 25,2 Prozent ein, nachdem der Konzern enttäuschende vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht hatte. Derweil startete die Berichtssaison mit den Geschäftszahlen fünf großer Banken. Die Bank of America steigerte bei rekordhohen Einnahmen den Gewinn um 27 Prozent. Die Aktie stieg um 1,9 Prozent. Rekordgewinne vermeldeten auch Goldman Sachs (+9%), JP Morgan (+2,5%) und Wells Fargo (-2,7%). Zwar steigerte auch die Citigroup ihren Gewinn kräftig, der Kurs fiel dennoch um 5,3 Prozent,. Teilnehmer verwiesen auf Bedenken vor steigenden Kosten als Bremser. Biogen sackten um 8,2 Prozent ab, nachdem eine Studie zu einem Alzheimer-Medikament nicht den erhofften Erfolg gebracht hatte.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,20 +0,01 4,20 4,18 5 Jahre 4,33 +0,01 4,33 4,31 10 Jahre 4,60 +0,01 4,60 4,58

Am Anleihemarkt kamen die Renditen nach der unter der Erwartung ausgefallenen Verbraucherpreisinflation zwar von den frühen Tageshochs zurück, stiegen unter dem Strich aber dennoch ganz leicht.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:10 % YTD EUR/USD 1,1441 +0,2 1,1419 1,1391 -2,6 EUR/JPY 185,59 +0,2 185,29 184,94 +0,9 EUR/GBP 0,8529 +0,0 0,8526 0,8527 -2,1 USD/JPY 162,18 -0,0 162,23 162,33 +3,5 USD/KRW 1.486,30 -0,2 1.489,06 1.494,00 +3,2 USD/CNY 6,7664 -0,1 6,7700 6,7785 -3,2 USD/CNH 6,7667 -0,1 6,7729 6,7808 -3,0 USD/HKD 7,8370 -0,0 7,8377 7,8374 +0,7 AUD/USD 0,6988 +0,2 0,6974 0,6936 +4,7 NZD/USD 0,5818 +0,1 0,5811 0,5792 +1,1 BTC/USD 64.786,73 +0,4 64.538,41 62.570,37 -26,1

Der Dollar gab mit nachlassenden Zinserhöhungsspekulationen im Gefolge neuer US-Preisdaten nach. Der Dollarindex reduzierte sich um 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.033,29 -0,5 -20,61 4.053,90 Silber 58,50 -0,2 -0,13 58,63 Platin 1.637,03 +0,3 5,28 1.631,75

Der Goldpreis erholte sich von seinem Einbruch vom Wochenbeginn, er stieg um 1,3 Prozent auf rund 4.050 Dollar. Das Edelmetall profitierte vom Dämpfer für die Zinserhöhungserwartungenn nach den Verbraucherpreisdaten für Juni und vom darauf sinkenden Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 79,71 +0,5 0,37 79,34 Brent/ICE 85,47 +0,9 0,74 84,73

Die Ölpreise zogen mit der jüngsten Entwicklung im Iran-Krieg zunächst kräftig an, befeuert von der Ankündigung einer neuerlichen Seeblockade gegen den Iran und dem Plan von US-Präsident Trump, Frachtschiffe, die die Straße von Hormus passieren, mit einer Schutzgebühr zu belasten. Später ruderte Trump allerdings zurück und will nun stattdessen mit Golf-Anrainerstaaten Handels- und Investmentvereinbarungen abschließen. Dies ließ die Ölpreise von ihren Tageshochs zurückkommen. Der Preis für Brentöl legte im US-Handel unter dem Strich um rund 2 Prozent auf knapp 85 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

JAPAN - Konjunktur

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind in der Kernrate im Mai um 12,4 Prozent zum Vormonat gesunken. Ökonomen hatten einen Rückgang um 4,1 Prozent geschätzt.

SINGAPUR - Konjunktur

Die Verkäufe von Privatimmobilien in Singapur sind im Juni stark zurückgegangen um 65 Prozent gegenüber Mai und einem Minus von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

CHIPINDUSTRIE USA

Die Vereinigten Arabischen Emirate erhalten von den USA erweiterten Zugang zu begehrten Chips für Künstliche Intelligenz.

DEEPSEEK

Chinas KI-Schwergewicht bereitet sich laut informierten Personen auf einen Börsengang in Schanghai vor. Wie die Personen sagten, könnte er im zweiten Quartal nächsten Jahres stattfinden. Das Unternehmen wolle seine kostspielige Forschung finanzieren und das Wachstum ankurbeln.

LUCID

Der US-Elektroautobauer hat einen Bericht über eine mögliche Insolvenz oder einen Rückzug von der Börse zurückgewiesen. "Das Unternehmen verfügt über ausreichende Liquidität, um seinen Betrieb bis weit ins nächste Jahr hinein aufrechtzuerhalten, wie kürzlich in seinen letzten Quartalsberichten veröffentlicht wurde, und es hat keinen speziellen Ausschuss des Board of Directors gebildet, um die heute berichteten Szenarien zu prüfen", teilte Lucid mit.

META

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die jüngste Entlassungswelle bei Meta hat ein juristisches Nachspiel. Eine Gruppe von Meta-Mitarbeitern verklagt das Social-Media-Unternehmen wegen der Art und Weise, wie es in diesem Frühjahr Entlassungen durchgeführt hat. Sie beschuldigen den Konzern, KI eingesetzt zu haben, was dazu geführt habe, dass überproportional Mitarbeiter mit Behinderungen oder in einer gesetzlich geschützten Abwesenheit entlassen worden seien.

PARAMOUNT/WARNER

In Kalifornien gibt es weiteren Widerstand gegen die 81 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner durch Paramount. Nun hat die Gewerkschaft, die die Hollywood-Drehbuchautoren vertritt, eine Klage eingereicht, um den Deal zu verhindern. Zuvor hatten eine Koalition aus zwölf demokratischen Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten die Transaktion angefochten.

RIO TINTO

hat im zweiten Quartagl mehr Eisenerz aus seinen australischen Minen verschifft als erwartet. Zudem senkte der Konzern die Prognose für die Kosten im Kupfergeschäft.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.