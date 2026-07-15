Berlin (ots) -Eine aktuelle ImmoScout24-Auswertung zeigt, wie sich die Suche nach Einfamilienhäusern zum Kauf regional unterscheidet. Betrachtet werden Preisniveau, Wohnfläche, Grundstücksgröße:- Das meistgesuchte Einfamilienhaus hat 120 bis 140 Quadratmeter Wohnfläche.- Der gesuchte Preis pro Quadratmeter reicht von 1.722 Euro im Saarland bis 5.038 Euro in Bayern.- Die gesuchte Grundstücksfläche reicht von 481 Quadratmeter in Hessen bis 1.778 Quadratmeter in Mecklenburg-Vorpommern.Der Markt für Einfamilienhäuser ist stark regional geprägt. Während in Süddeutschland höhere Quadratmeterpreise veranschlagt werden, stehen in anderen Regionen größere Grundstücke und etwas kompaktere Wohnflächen im Fokus der Kaufinteressierten."Kompakte Häuser sind für viele Kaufinteressierte attraktiv, weil sie erschwinglicher sind. Mehr als die Hälfte der Kaufnachfrage auf unserem Portal entfällt auf Einfamilienhäuser mit weniger als 150 Quadratmetern Wohnfläche. Im Angebot machen sie jedoch etwas weniger als die Hälfte aller Einfamilienhäuser aus. Dementsprechend gehen kleinere Häuser durchschnittlich schneller vom Markt als größere Häuser", sagt Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24.Im Saarland wird am günstigsten gesucht, in Bayern am teuerstenDas gesuchte Preisniveau pro Quadratmeter unterscheidet sich deutlich zwischen den Bundesländern. Bayern liegt mit 5.038 Euro an der Spitze, gefolgt von Hamburg mit 4.849 Euro und Berlin mit 4.634 Euro. Am unteren Ende liegen das Saarland mit 1.722 Euro, Sachsen mit 2.457 Euro und Rheinland-Pfalz mit 2.480 Euro.Kleinere Häuser bevorzugt, Grundstücksfläche variiert regionalDas meistgesuchte Einfamilienhaus hat eine Wohnfläche von 120 Quadratmeter (Mecklenburg-Vorpommern) bis 141 Quadratmeter (Saarland). Bei der Grundstücksfläche gibt es regional größere Unterschiede. Die Spanne reicht von 481 Quadratmeter in Hessen bis 1.778 Quadratmeter in Mecklenburg-Vorpommern. Damit wird in Mecklenburg-Vorpommern im Bundesländervergleich das kleinste Haus (120 Quadratmeter) mit dem größten Grundstück gesucht.----Eine Übersicht der Daten für alle Bundesländer finden Sie anbei und im Medienbereich von ImmoScout24 (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.immobilienscout24.de%2Funternehmen%2Fnews-medien%2Fmedieninformationen%2F&data=05%7C02%7Cjohanna.fitschen%40scout24.com%7Cbb234faa7ad040169ffe08dee1b0296d%7C56198f489c364c139f9ef686123d07b5%7C0%7C0%7C639196343888540488%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VSTYnCjirkST7qwf9ohx3xQ5h%2FF%2FVC5zd%2F%2ByRXPZXbY%3D&reserved=0).----MethodikAusgewertet wurden alle Kontaktanfragen auf Inserate für Einfamilienhäuser zum Kauf, die im ersten Quartal 2026 bei ImmoScout24 getätigt wurden. Es wurde der Mittelwert gebildet für die Parameter Wohnfläche, Grundstücksfläche und Quadratmeterpreis.Über ImmoScout24ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/) ist die führende Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit 25 Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt. Jeden Monat suchen rund 19 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen rund 90 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen.Pressekontakt:Johanna FitschenPR & Communications ManagerTelefon: +49 30 24301 1633E-Mail: pr@immoscout24.dewww.immoscout24.deOriginal-Content von: ImmoScout24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31321/6314704