Der skandinavische Wasserstoff-Spezialist hat die Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt. Während der Auftragseingang von Nel im Vergleich zu einem schwachen Vorjahreswert prozentual dreistellig zulegen konnte, enttäuschten die Norweger erneut bei Umsatz und allen voran dem ausgewiesenen Ergebnis.Zwischen April und Juni verbuchte Nel ein Orderplus von 224 Prozent auf 230 Millionen Norwegische Kronen (20,8 Millionen Euro). Allerdings lag die Messlatte aus dem Vorjahr mit 71 Millionen Kronen sehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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