© Foto: UnsplashPayPal hat massiv an Börsenwert verloren. Jetzt wollen Stripe und Advent mit einem Angebot zuschlagen. Wird daraus der Befreiungsschlag für den Zahlungsstar?Stripe und Advent International wollen offenbar PayPal übernehmen. Das Zahlungsunternehmen und die Private-Equity-Gesellschaft haben gemeinsam 60,50 US-Dollar je Aktie geboten. Damit würde PayPal mit mehr als 53 Milliarden US-Dollar bewertet. Das berichtet Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Angebot wurde Anfang des Monats vorgelegt und soll durch zugesagte Bankfinanzierungen von rund 50 Milliarden US-Dollar abgesichert sein. Der Preis entspricht einem Aufschlag von etwa 28 Prozent auf den …Den vollständigen Artikel lesen
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