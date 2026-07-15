Die Anforderungen an moderne Städte verändern sich grundlegend. Wohnraummangel, Klimawandel, neue Mobilitätskonzepte und hybride Arbeitsmodelle stellen Stadtplaner und Projektentwickler vor die Herausforderung, urbane Räume neüzu denken Für JTRE Germany steht dabei ein Ansatz zunehmend im Mittelpunkt: Mixed-Use Developments, die Wohnen, Arbeiten, Versorgung und öffentliche Räume intelligent miteinander verbinden und damit die Grundlage für lebenswerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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