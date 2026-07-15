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Enchanting Travels veröffentlicht neuen Bericht: Was anspruchsvolle Verbraucher wirklich vom Reisen erwarten



15.07.2026 / 09:05 CET/CEST

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Neue Studienergebnisse zeigen: Wohlhabende Verbraucher priorisieren heute Transformation, Personalisierung und emotionalen Wert über Status und Exklusivität. TAUFKIRCHEN, Deutschland, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Enchanting Travels, ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Luxusreisen, hat heute den firmeneigenen Bericht Die neuen Luxus-Reisenden - Was anspruchsvolle Verbraucher wirklich vom Reisen erwarten veröffentlicht. Die Untersuchung beleuchtet, aus welchen Motiven wohlhabende Reisende im Jahr 2026 eine Reise antreten. Basierend auf internen Kundenbefragungen und eigener Marktforschung zeigt der Bericht eine klare Abkehr von statusorientierten Reisen hin zu Erlebnissen, bei denen Sinnhaftigkeit, Personalisierung und der emotionaler ROI im Vordergrund stehen. Dem Bericht zufolge definieren wohlhabende Verbraucher Luxus zunehmend nicht mehr als Statussymbol, sondern als Zugang zu Erlebnissen, die sich persönlich und transformativ anfühlen und schwer zu replizieren sind. Fast zwei Drittel der Befragten (63 %) nannten einzigartige Erlebnisse als ihre Hauptmotivation für das Reisen, während nur 1% der Befragten Status oder Anerkennung als wesentlichen Treiber angab. "Die Definition von Luxus verändert sich grundlegend", sagt Alexander Metzler, Mitbegründer und COO von Enchanting Travels. "Die wohlhabenden Reisenden von heute suchen nach Erlebnissen, die neue Perspektiven eröffnen, emotionale Bindungen schaffen und bleibende Erinnerungen hinterlassen. Sie möchten verändert nach Hause zurückkehren." Der Bericht identifiziert mehrere wesentliche Verhaltensänderungen, die die Zukunft des erlebnisorientierten Luxusreisens prägen: Luxus wird persönlicher: Personalisierung hat sich zum entscheidenden Merkmal von Luxusreisen entwickelt. Traditionelle Statussymbole wie Privatsphäre und Exklusivität scheinen an Einfluss zu verlieren. Sie werden durch eine wachsende Nachfrage nach kultureller Immersion, Authentizität und exklusivem, sinnstiftendem Zugang ersetzt.

Personalisierung hat sich zum entscheidenden Merkmal von Luxusreisen entwickelt. Traditionelle Statussymbole wie Privatsphäre und Exklusivität scheinen an Einfluss zu verlieren. Sie werden durch eine wachsende Nachfrage nach kultureller Immersion, Authentizität und exklusivem, sinnstiftendem Zugang ersetzt. Wohlhabende Reisende suchen Transformation, nicht nur Erholung: Die Studie zeigt eine wachsende Vorliebe für Reisen, die als anregend und perspektivenwechselnd wahrgenommen werden, statt rein der Erholung zu dienen. Zwei Drittel der Befragten (66 %) gab an, dass Begeisterung und Entdeckung die emotionalen Ergebnisse sind, die sie beim Reisen am meisten schätzen.

Die Studie zeigt eine wachsende Vorliebe für Reisen, die als anregend und perspektivenwechselnd wahrgenommen werden, statt rein der Erholung zu dienen. Zwei Drittel der Befragten (66 %) gab an, dass Begeisterung und Entdeckung die emotionalen Ergebnisse sind, die sie beim Reisen am meisten schätzen. Längere, intensivere Reisen sind auf dem Vormarsch: Die große Mehrheit (87 %) gab an, dass ihre ideale Reise 12 Tage oder länger dauert. Dies spiegelt die steigende Nachfrage nach immersiven Reisen wider, die eine tiefere kulturelle Verbindung ermöglichen.

Die große Mehrheit (87 %) gab an, dass ihre ideale Reise 12 Tage oder länger dauert. Dies spiegelt die steigende Nachfrage nach immersiven Reisen wider, die eine tiefere kulturelle Verbindung ermöglichen. Der Erfolg einer Reise wird zunehmend am emotionalen ROI gemessen: Die Befragten beschreiben die bedeutungsvollsten Reisen durchgehend als jene, die bleibende Erinnerungen schaffen, zu anhaltenden Gesprächen anregen und ein Gefühl der persönlichen Erneuerung vermitteln. "Die modernen, wohlhabenden Reisenden suchen nicht mehr nach einem einfachen Kurzurlaub", fügte Metzler hinzu. "Sie suchen nach Erlebnissen, die zutiefst menschlich und emotional bedeutsam sind und sich unabhängig nicht replizieren lassen." Über Enchanting Travels Enchanting Travels wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet und hat maßgeschneiderte Reisen für über 100.000 Gäste in fast 60 Destinationen auf allen sieben Kontinenten ausgeführt. Mit Reiseexperten in 20 Ländern und einer Trustpilot-Bewertung von 4,9/5,0 ist das Unternehmen auf hochgradig personalisierte, erlebnisorientierte Luxusreisen spezialisiert. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/enchanting-travels-veroffentlicht-neuen-bericht-was-anspruchsvolle-verbraucher-wirklich-vom-reisen-erwarten-302825760.html



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