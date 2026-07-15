Samsung Electronics hat sich als Lizenznehmer des Sisvel Wi-Fi Multimode-Pools registriert und wird im Rahmen des Programms zudem als Lizenzgeber tätig.

Das südkoreanische Unternehmen ist ein weltweit führender Forschungs- und Entwicklungskonzern, gehört zu den weltweit führenden Smartphone-Herstellern und nimmt auch in vielen anderen Produktkategorien der Elektronikbranche eine führende Rolle ein. Deshalb bestätigt die Entscheidung von Samsung nicht nur die Stellung von Sisvel Wi-Fi Multimode als anerkannter Lösungsanbieter für Unternehmen, die das Risiko bei der WLAN-Implementierung minimieren möchten, sondern erweitert auch die Reichweite des Patentangebots des Programms erheblich.

Seit der öffentlichen Einführung im Januar 2026 sind ASUS, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft und die Sony Group Corporation Lizenznehmer des Sisvel Wi-Fi Multimode-Pools geworden. Darüber hinaus gibt es fünf Unternehmen, die sowohl als Lizenzgeber als auch als Lizenznehmer fungieren: Huawei, Panasonic, Philips, Samsung Electronics und ZTE. Die weiteren Lizenzgeber sind KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 SA, SK Telecom und Wilus.

Die heute bekannt gegebene Vereinbarung beendet den Rechtsstreit zwischen Samsung Electronics und Wilus vor dem Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas.

Der Sisvel Wi-Fi Multimode-Patentpool umfasst sowohl essenzielle Standardpatente für Wi-Fi 6 als auch für Wi-Fi 7 und bietet eine effiziente Möglichkeit, über Jahre hinweg Zugang zu wesentlichen Wi-Fi-Rechten zu erhalten. Er ist der Nachfolger des Sisvel Wi-Fi 6-Patentpools. Im Rahmen dieses Programms wurden über einen Zeitraum von drei Jahren Vereinbarungen mit 40 Unternehmen geschlossen, darunter Acer, Netgear, Cisco und HP.

"Die Beteiligung von Samsung Electronics sowohl als Lizenzgeber als auch als Lizenznehmer ist ein wichtiger Meilenstein für den Sisvel Wi-Fi Multimode-Pool", sagt Nick Webb, Executive Head der Lizenzabteilung bei Sisvel. "Einmal mehr hat sich die Pool-Lösung als wirksames Mittel zur Vermeidung und Beilegung von Patentstreitigkeiten im Kontext mit Wi-Fi erwiesen. Darüber hinaus ist sie nun eine noch attraktivere Lizenzierungsoption für Wi-Fi-Innovatoren."

"Es ist spannend, dass Samsung Electronics dem Pool sowohl als Lizenznehmer als auch als Lizenzgeber beitritt", sagt Heath Hoglund, Chief IP Officer bei Sisvel. "Angesichts der Größe und Reichweite von Samsung stellt dies eine bedeutende Bestätigung für das Programm in zahlreichen Produktkategorien dar. Sisvel Wi-Fi MM bietet Implementierern in allen Branchen immer mehr Klarheit bei der Lizenzierung und stellt für Patentinhaber in diesem Bereich die effizienteste Lizenzierungsoption dar."

Über Sisvel

Sisvel ist überzeugt von der Bedeutung von Kollaboration, Innovationskraft und Effizienz, um eine Brücke zwischen den Bedürfnissen von Patentinhabern und denjenigen zu schlagen, die auf ihre Technologien zugreifen möchten. In einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Marktumfeld ist es unser Leitprinzip, durch die Entwicklung und Implementierung flexibler, zugänglicher Kommerzialisierungslösungen faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

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