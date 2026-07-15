© Foto: Dall-EBitcoin steigt Richtung 65.000 US-Dollar, nachdem schwächere US-Inflationsdaten die Erwartungen an eine Fed-Zinserhöhung im Juli einbrechen lassen.Der Kryptomarkt notiert am Mittwochmorgen deutlich im Plus. Auslöser der Erholung waren überraschend schwache Inflationsdaten aus den USA, die an den Finanzmärkten neue Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank geweckt haben. Bitcoin notiert am Mittwochmorgen 3 Prozent höher bei 64.653 US-Dollar und rückt damit an die Marke von 65.000 US-Dollar heran. Noch stärker fällt die Erholung bei Ethereum aus. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt steigt um 4,6 Prozent auf 1.872 US-Dollar. Neben Ethereum werden auch die größten …
Enthaltene Werte: BTC~USD,XRP~USD,ETH~USD,ETH~EURDen vollständigen Artikel lesen
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