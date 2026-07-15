Emittent / Herausgeber: Erste Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Produkteinführung

Erste Asset Management startet mit zwei neuen ETFs



15.07.2026 / 09:30 CET/CEST

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Erste Asset Management startet mit zwei neuen ETFs ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF und ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF aufgelegt

Neue börsengehandelte Indexfonds ermöglichen einfachen Zugang zu globalen und US-Aktienmärkten mit Nachhaltigkeitsfilter

ETFs starten in Kooperation mit Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Wien, 15. Juli 2026 - Die Erste Asset Management erweitert ihr Produktangebot um zwei neue Exchange Traded Funds (ETF): den ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF (ISIN IE000GVBJXXX) und den ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF (IE000UKN7XXX). Anleger:innen erhalten damit Zugang zu breit gestreuten Aktieninvestments in einem börsengehandelten Fondsformat. Mit den neuen ETFs verbindet die Erste Asset Management klassische Indexanlage mit ihrer langjährigen Nachhaltigkeitsexpertise. Beide Fonds verfolgen eine passive Veranlagungspolitik und bilden jeweils einen eigens entwickelten Solactive-Index nach. In die Indexkonstruktion fließen Basis-Nachhaltigkeitskriterien nach dem ESG-Ansatz der Erste Asset Management ein.

"Mit den neuen Erste ETFs schaffen wir einen einfachen und transparenten Zugang zu den globalen und US-Aktienmärkten. Sie eignen sich als langfristige Bausteine im Portfolio und verbinden die Vorteile börsengehandelter Indexfonds mit dem Nachhaltigkeitsansatz der Erste Asset Management", sagt Heinz Bednar, Vorsitzender (CEO) der Geschäftsführung der Erste Asset Management. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet. Zugang zu globalen und US-Aktienmärkten Der ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF bietet Zugang zu den 250 größten, liquiden Unternehmen aus entwickelten Märkten, darunter Aktien aus den USA, Europa, Japan und weiteren Regionen. Zur Definition des Anlageuniversums wurde in Kooperation mit dem Indexanbieter Solactive der SolactiveDM Large Cap 250 Base EUR Index NTR* (Der Index wird von Solactive AG berechnet) erarbeitet. Dieser Index wird im Fonds möglichst genau nachgebildet. Der Fonds ist als globaler Aktien-Core-Baustein konzipiert und richtet sich an Anleger:innen, die breit in internationale Aktienmärkte investieren möchten, dabei aber Wert auf eine Indexstruktur und Nachhaltigkeitsfilter legen.

Der ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF investiert in rund 250 große Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA. Damit ermöglicht er eine fokussierte Partizipation am US-Aktienmarkt, aktuell unter anderem über Sektoren wie Informationstechnologie, Finanzwesen, Gesundheit, Kommunikationsdienstleistungen und Industrie. Der Fonds bildet den Solactive USA Large Cap 250 Base USD Index NTR* möglichst genau nach.

Beide ETFs sind ab 16. Juli im XETRA-Handel der Deutschen Börse handelbar. Ab 22. Juli können die Produkte auch in Filialen der Erste Bank und Sparkassen beraten und erworben werden. Die Fonds veranlagen thesaurierend und weisen eine Gesamtkostenquote von 0,25 Prozent p.a. auf. Beide ETFs sind nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und veranlagen damit nur in Unternehmen die den Basis-Nachhaltigkeitskriterien der Erste AM entsprechen.

Zusammenarbeit mit Carne Global Fund Managers

Die Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, Europas größte unabhängige externe Fondsverwaltungsgesellschaft (ManCo) und ein führender Anbieter von Lösungen für die Fondsregulierung und -governance. Das 2004 gegründete Unternehmen bietet über 700 Vermögensverwaltern Dienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Risikomanagement und unabhängige Aufsichtsratsmitglieder an und betreut ein Vermögen von mehr als 1 Billion US-Dollar. Die Erste Asset Management GmbH agiert als Investment Manager und bringt ihre Anlage- und ESG-Expertise ein. "Wir freuen uns sehr, die Erste Asset Management bei der Auflegung dieser neuen ETFs zu unterstützen. Da immer mehr Vermögensverwalter ihre ETF-Kompetenzen ausbauen, steigt die Nachfrage nach Betriebsmodellen, die regulatorisches Fachwissen, Governance und operative Infrastruktur in einer einzigen Lösung vereinen. Wir sind stolz darauf, über unsere ETF-Plattform mit der Erste zusammenzuarbeiten, und freuen uns darauf, unsere Partnerschaft im Zuge der Weiterentwicklung ihres ETF-Angebots fortzusetzen", sagt Daniel Osborne, Geschäftsführer und Leiter des Bereichs ETF Solutions bei der Carne Group. Über Erste Asset Management Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine internationale Vermögensverwalterin und Asset Managerin mit mehr als 60 Jahren Erfahrung am Markt. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG (Erste Group). An ihren Standorten in Österreich sowie in Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet die Erste AM ein Vermögen von 110,7 Mrd. Euro (per Mai 2026). Eckdaten zu den beiden Fonds

Fondsname ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF Kapitalanlagegesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Fondsart Börsengehandelter Indexfonds (ETF) ISIN IE000GVBJXXX Fondswährung EUR Gewinnverwendung thesaurierend Rechnungsjahr 01.01.-31.12. Offenlegungs-Verordnung Art. 8 Risikoindikator lt. BIB 4 Ausgabeaufschlag 0,00% Gesamtkostenquote (TER)** 0,25% Empfohlene Mindesthaltedauer mindestens 6 Jahre

Fondsname ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF Kapitalanlagegesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited Fondsart Börsengehandelter Indexfonds (ETF) ISIN IE000UKN7XXX Fondswährung USD Gewinnverwendung thesaurierend Rechnungsjahr 01.01.-31.12. Offenlegungs-Verordnung Art. 8 Risikoindikator lt. BIB 4 Ausgabeaufschlag 0,00% Gesamtkostenquote (TER)** 0,25% Empfohlene Mindesthaltedauer mindestens 6 Jahre

* Der ETF wird von der Solactive AG weder gesponsort, beworben, verkauft oder anderweitig unterstützt noch bietet die SolactiveAG eine ausdrückliche Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Ergebnisse der Verwendung des Referenzindex und/oder der Indexmarke oder des Indexkurses zu irgendeinem Zeitpunkt oder irgendeiner anderen Hinsicht. ** Die dargestellten Gesamtkosten setzen sich aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Verwaltungs-oder Betriebskosten zusammen. Die Berechnung erfolgt gemäß der entsprechenden Kostendarstellung in den Basisinformationsblättern (BIB). Der angegebene Wert basiert auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen BIB. Laufende Transaktionskosten gemäß BIB sowie eine etwaige erfolgsbezogene Vergütung sind in dieser Kennzahl nicht enthalten. Detaillierte Informationen zu den Kostenbestandteilen entnehmen Sie bitte dem BIB. Rückfragen an:

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Philipp Marchhart, +43 (0)50100 19854, philipp.marchhart@erste-am.com

Dieter Kerschbaum, +43 (0)50100 19858, dieter.kerschbaum@erste-am.com

Paul Severin, +43 (0)50100 19982, paul.severin@erste-am.com Ziele und Anlagepolitik Die diskretionäre Auswahl der für die Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Die Fonds verfolgen eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Die Investmentfonds sind Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt; Anhang "Nachhaltigkeitsgrundsätze" im Supplement zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE ETF GLOBAL EQUITIES UCITS ETF berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind. Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt; Anhang "Nachhaltigkeitsgrundsätze" im Supplement zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind. Wichtige rechtliche Hinweise: Auf dem Sekundärmarkt erworbene OGAW-ETF-Anteile/-Aktien können nicht direkt an OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit der Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u. U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Deutsche Börse Xetra veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt (nur in englischer Sprache verfügbar) und das Basisinformationsblatt (Key Information Document-"KID"), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Sämtliche Daten stammen - sofern nicht anders angegeben - von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (Verwaltungsgesellschaft) und/oder Erste Asset Management GmbH. Die Kommunikationssprache der Verwaltungsgesellschaft ist Englisch und jene der Erste Asset Management GmbH zusätzlich auch Deutsch. Der Prospekt wurde für den "ETF-Platform ICAV", einen offenen irischer Investmentfonds vom Umbrella-Typ mit beschränkter Haftung und mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds erstellt. Dieser ist bei der irischen Zentralbank registriert und wurde gemäß der Verordnung über die Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011, geändert durch das Gesetz über die irische Zentralbank (Aufsicht und Durchsetzung) von 2013 und die Verordnung über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2019 zugelassen. Der Prospekt sowie das KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft, Öffnet in neuem Fenster abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited und der Erste Asset Management GmbH zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das BIB erhältlich ist sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft, Öffnet in neuem Fenster ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte, Öffnet in neuem Fenster ist in englischer Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abrufbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. Umfassende Informationen zu den mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt zu entnehmen. Hinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, die erwähnten Fondsdokumente zu lesen. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Merkmale unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, der steuerlicher Situation, Erfahrungen und Kenntnisse, des Anlageziels, der finanziellen Verhältnisse, der Verlustfähigkeit oder Risikotoleranz. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Eine Veranlagung in Wertpapieren birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfonds interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen. Wir dürfen dieses Finanzprodukt weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder liefern, die ihren Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Wir dürfen in diesem Fall auch keine Produktinformationen anbieten. In dieser Mitteilung wird ausdrücklich keine Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung wiedergegeben. Diese Mitteilung ersetzt somit keine Anlageberatung und berücksichtigt weder die Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen, noch unterliegt sie dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. 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