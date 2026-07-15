Hamburg/Köln (ots) -Wer aufs Geld achtet, geht bewusst und klug mit dem eigenen Budget um. Besonders angesichts steigender Lebenshaltungskosten schauen viele Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt nach günstigen Anbietern. Orientierung bietet dabei der Award "Deutschlands Spar-Champions 2026", den das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv verleiht (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).Ausgezeichnet werden die jeweils preisgünstigsten Anbieter in 33 Kategorien - von Gesundheit und Energie über Telekommunikation bis hin zu Versicherungen."Unsere Meta-Analyse schafft eine Transparenz über Preise und Konditionen, die nur über langfristige Marktbeobachtung erfolgen kann. Unsere Spar-Champions haben sich über Jahre hinweg als Preis-Leistungs-Sieger bewährt", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ.Auch für den Medienpartner ntv hat der Award einen hohen Stellenwert: "Preise spielen für Verbraucherinnen und Verbraucher eine zentrale Rolle", sagt Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine. "Entscheidend ist jedoch nicht allein der Moment, sondern auch die Entwicklung und Verlässlichkeit über die Zeit. Genau das macht der Award sichtbar und schafft damit Orientierung für Kaufentscheidungen."Basis der Untersuchung sind über 24.000 Kundenurteile zur Zufriedenheit mit dem Preis sowie mehr als 5.100 Preisdaten der letzten vier Jahre aus 106 DISQ-Studien, inklusive umfangreicher Datensätze aus branchenrelevanten Quellen wie etwa Teltarif.de (Mobilfunk). Damit die für Verbraucherinnen und Verbraucher relevanteste Aussage entsteht, gingen die jeweils aktuellsten Daten in jeder Kategorie mit einer höheren Gewichtung in die Auswertung ein.PreisträgerübersichtEnergie- Gasanbieter: Maingau Energie, Montana, New Energie- Ladestrom Kombi-Tarife: Green Planet Energy, Montana, Simplygreen- Ladestrom Separate Zähler: EnviaM, Grün.Power, Montana- Stromanbieter - Kundenurteil: Maingau Energie, Montana, Naturstrom- Wärmestrom: Energy Market Solutions, Grünwelt Energie, SimplygreenFinanzen- Festgeld: Norisbank, Renault Bank Direkt, Stellantis/PSA Direktbank- Mehrwertkonten: Commerzbank, Hamburger Sparkasse, Targobank- Onlinebanking bei Filialbanken: Berliner Volksbank, Deutsche Bank, Santander- Ratenkredit bei Filialbanken: BBBank, Commerzbank, Sparda-Bank Hamburg- Tagesgeld: NIBC, Renault Bank Direkt, Stellantis/PSA DirektbankGesundheit- Gesetzliche Krankenversicherer: Audi BKK, hkk Krankenkasse, Techniker Krankenkasse- Hörgerätemarken - Kundenurteil: Audifon, Hansaton, Signia- PKV-Vollversicherung Standardschutz: ARAG, Continentale, Hanse-Merkur- PKV-Vollversicherung Topschutz: Bayerische Beamtenkrankenkasse, Hallesche, UKV- Risikoleben-Versicherung: Baloise, Ideal Versicherung, Signal Iduna- Unfallversicherung: Alte Leipziger, Ideal Versicherung, Stuttgarter- Zahnzusatz-Versicherung: Allianz, DKV, Gothaer- Zusatzversicherung Ambulant: DKV, Gothaer, Signal Iduna- Zusatzversicherung Stationär: AXA, Ergo, HUK-CoburgHaus & Alltag- Hausratsversicherung: InterRisk, LBN, Waldenburger Versicherung- Lebensmittel-Discounter - Kundenurteil: Aldi Süd, Lidl, Penny- Lebensmittelmärkte - Kundenurteil: Globus SB-Warenhäuser, Hit, Kaufland- Wohngebäude-Versicherung Topschutz: Domcura, GEV Grundeigentümer-Versicherung, GothaerMobilität- Automobilclubs: Automobilclub KS, AvD, Mobil in Deutschland- KFZ-Direktversicherer - Kundenurteil: CosmosDirekt, Friday, HUK24- KFZ-Filialversicherer - Kundenurteil: DEVK, HUK-Coburg, WGV- Vergleichsportale Kfz-Versicherung: Check24, VerivoxTelekommunikation- Internetanbieter: 1&1, Eazy, P\u00ffur- Mobilfunkanbieter - Basis-Tarife: Fyve, Kaufland Mobil, Norma Connect- Mobilfunkanbieter - Flat-Tarife: Aldi Talk, Lidl Connect, Sim.de- Mobilfunkanbieter - Smartphone-Basis-Tarife: Blau, DeutschlandSIM, Edeka Smart- Mobilfunkanbieter - Smartphone-Komfort-Tarife: Aldi Talk, Lidl Connect, Kaufland Mobil- Triple-Play-Anbieter: 1&1, O2/Telefónica, P\u00ffurPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6314765