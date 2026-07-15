DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog der Wall Street - Berg- und Talfahrt in Seoul geht weiter

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog der positiven Vorgabe der Wall Street ist es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien nach oben gegangen. Niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten hatten an den US-Börsen Zinserhöhungsspekulationen gedämpft und für Kauflaune gesorgt. Zugleich kam der Anstieg der Ölpreise wieder zum Stehen, nachdem US-Präsident Donald Trump von seinem Plan abrückte, künftig eine Art Schutzgeld für die Passage der Straße von Hormus zu verlangen. "Aufgrund hochproduktiver Gespräche mit der Führung im Nahen Osten habe ich beschlossen, die 20-prozentige Erstattungsgebühr durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, die die verschiedenen Golfstaaten mit den Vereinigten Staaten abschließen werden," sagte Trump.

Favorisiert wurden Aktien aus dem Technologiesegment. An der stark technologielastigen Börse in Seoul sorgte das für ein Kursfeuerwerk. Der seit Wochen massive Tagesbewegungen in beide Richtungen zeigende Kospi schnellte um 6,2 Prozent nach oben, hatte im Tageshoch auch schon um über 8 Prozent zugelegt. Am Montag war er noch um 9 Prozent eingebrochen. Seit Jahresbeginn liegt der Kospi nun knapp 73 Prozent im Plus.

Die beiden Indexschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gewannen 6,1 bzw. 9,4 Prozent. In den USA waren die dort seit kurzem gelisteten ADR von SK Hynix deutlich gestiegen. Hanmi Semiconductor machten sogar einen Satz um rund 30 Prozent nach Quartalsergebnissen, die die Markterwartungen übertrafen. Hanmi wies den höchsten Quartalsumsatz aller Zeiten aus.

In Tokio legte der Topix um 1,2 Prozent zu, die Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Tokyo Electron gewannen zwischen 1,3 und 5,6 Prozent. Softbank Group gaben dagegen um 3,6 Prozent nach. Die Aktie folgte damit den starken Kursverlusten der Tochtergesellschaft Arm an der Wall Street, nachdem die Aktie von HSBC herabgestuft worden war aufgrund von Zweifeln an weiteren KI-getriebenen Kursgewinnen, wie Händler berichteten.

Der HSI in Hongkong lag im Späthandel 1,5 Prozent höher, unter anderem mit Kursgewinnen von 2,4 bis 5,4 Prozent bei Alibaba, Meituan und Tencent. Stark gesucht waren Aktien chinesischer Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz nach einem Bloomberg-Bericht, wonach der KI-Gigant DeepSeek einen Börsengang plant. Knowledge Atlas Technology verteuerten sich um 7,8 Prozent, Minimax Group machten einen Satz um 13 Prozent. Beide Unternehmen gehören zusammen mit DeepSeek zu Chinas sogenannten AI Tigers, einer Gruppe von Start-ups, die als führend bei der Entwicklung von KI in China gelten.

Der Shanghai-Composite gab dagegen um 0,3 Prozent nach vor dem Hintergrund durchwachsener Konjunkturdaten. Chinas Wirtschaftswachstum kühlte sich im zweiten Quartal trotz robuster Exporte stärker als erwartet ab. Das BIP wuchs um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, verglichen mit noch 5,0 Prozent im Vorquartal. Ökonomen hatten ein Plus von 4,5 Prozent prognostiziert. Gleichwohl bleibt China damit auf Kurs, das Wachstumsziel von 4,5 bis 5,0 Prozent für das Jahr zu erreichen. Zugleich wurde für Juni ein stärkerer Anstieg der Industrieproduktion berichtet als erwartet und auch das Einzelhandelsgeschäft als wichtiges Maß für den Binnenkonsum entwickelte sich besser als gedacht. Derweil fielen die Immobilienpreise im Juni weiter, wenn auch mit einem langsameren Tempo. Die jahrelange Flaute am Immobilienmarkt des Landes dauert damit an.

In Sydney ging es um 0,4 Prozent nach oben. Sehr fest lagen die Aktien der beiden Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP im Markt. Rio Tinto gewannen 1,1 und BHP sogar 3,2 Prozent. Rio Tinto verschiffte im zweiten Quartal mehr Eisenerz aus seinen australischen Minen als erwartet und senkte die Prognose für die Kosten im Kupfergeschäft.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.841,10 +0,4 +1,5 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.198,62 +1,2 +20,2 08:00 Kospi (Seoul) 7.284,41 +6,2 +72,9 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.713,58 +1,5 -3,6 10:00 Shanghai-Composite 3.955,58 -0,3 -0,3 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.540,80 +0,8 +19,2 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.073,47 +0,6 -29,7 10:00 KLCI (Malaysia) 1.716,07 -0,2 +2,1 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:10 % YTD EUR/USD 1,1430 +0,1 1,1419 1,1391 -2,7 EUR/JPY 185,40 +0,1 185,29 184,94 +0,8 EUR/GBP 0,8521 -0,1 0,8526 0,8527 -2,2 USD/JPY 162,19 -0,0 162,23 162,33 +3,5 USD/KRW 1.488,70 -0,0 1.489,06 1.494,00 +3,4 USD/CNY 6,7679 -0,0 6,7700 6,7785 -3,2 USD/CNH 6,7694 -0,1 6,7729 6,7808 -3,0 USD/HKD 7,8369 -0,0 7,8377 7,8374 +0,7 AUD/USD 0,6984 +0,1 0,6974 0,6936 +4,7 NZD/USD 0,5815 +0,1 0,5811 0,5792 +1,0 BTC/USD 64.735,40 +0,3 64.538,41 62.570,37 -26,2 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 80,16 +1,0 0,82 79,34 Brent/ICE 85,33 +0,7 0,60 84,73 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.030,49 -0,6 -23,41 4.053,90 Silber 58,31 -0,5 -0,31 58,63 Platin 1.634,88 +0,2 3,13 1.631,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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July 15, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)

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