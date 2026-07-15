Quartalszahlen rücken in den Fokus - Dax startet schwächer in den Tag

Der Dax startet am Mittwoch mit leichten Abschlägen in den Handel. Der EuroStoxx 50 zeigt sich dagegen freundlich. An den US-Märkten deuten die Vorbörsenindikationen auf eine positive Tendenz hin, wobei insbesondere Technologiewerte überdurchschnittlich zulegen. Bereits in Asien überwog die Kauflaune: Der Nikkei 225 beendete den Handelstag mit deutlichen Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Der heutige Handelstag steht im Zeichen wichtiger Konjunkturdaten. Anleger richten ihren Blick insbesondere auf die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise (PPI), die Hinweise auf den weiteren Inflationsverlauf liefern könnten. Daneben werden Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone erwartet, die als Gradmesser für die wirtschaftliche Dynamik der Region gelten. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Empire State Manufacturing Index aus den USA, der einen frühen Einblick in die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes bietet.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
ASML zählt zu den auffälligsten Werten des Tages. Die Aktie legt vorbörslich deutlich zu, nachdem der niederländische Chipausrüster starke Quartalszahlen vorgelegt und sein Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Die Nachrichten stärken zugleich die Stimmung im gesamten europäischen Halbleitersektor.
Infineon profitiert unmittelbar von den positiven Signalen des Branchenriesen. Die Aktien des Münchner Chipherstellers werden vorbörslich fester gehandelt, da Investoren die erhöhten Wachstumsziele von ASML als Hinweis auf eine robuste Nachfrage entlang der Halbleiter-Wertschöpfungskette interpretieren.
Friedrich Vorwerk gehört ebenfalls zu den Gewinnern. Der Pipeline- und Anlagenbauer meldete einen Auftrag im Zusammenhang mit der Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" im zweistelligen Millionenbereich. Der Auftrag unterstreicht die Bedeutung des Unternehmens im Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur und sorgt für deutliches Kaufinteresse zum Handelsstart.
Insgesamt bleibt die Berichtssaison der entscheidende Taktgeber. Die positiven Impulse aus der Technologiebranche treffen auf eine weiterhin vorsichtige Marktstimmung, wodurch selektive Chancen derzeit wichtiger erscheinen als breite Marktbewegungen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG34TF
|18,11
|26822,212661 Punkte
|13,98
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ZSV
|13,60
|26367,206666 Punkte
|18,68
|Open End
|DAX
|Bear
|UG6JC1
|32,16
|28225,092382 Punkte
|7,82
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6P73
|24,81
|22552,397205 Punkte
|10,07
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6TQ7
|15,20
|23502,191696 Punkte
|16,15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2026; 09:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|ServiceNow Inc.
|Call
|UN729S
|1,81
|90,00 USD
|3,89
|16.09.2026
|IBM Corp.
|Put
|UN0FM4
|7,41
|300,00 USD
|-2,3
|16.09.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|UN3FP4
|18,25
|1880,00 EUR
|3,92
|16.12.2026
|Bayer AG
|Call
|UG91NY
|13,43
|42,00 EUR
|3,56
|15.12.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UN30L9
|4,80
|200,00 USD
|2,66
|15.12.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2026; 09:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100
|Short
|UR053Y
|1,13
|30572,745003 Punkte
|30
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN0E2R
|1,15
|33813,474897 Punkte
|7
|Open End
|Barrick Mining Corporation
|Long
|UG9ZQW
|5,96
|24,333118 USD
|3
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UN83VK
|11,70
|655,587153 USD
|3
|Open End
|Oracle Corp.
|Long
|UG9QK5
|1,29
|63,99047 USD
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2026; 09:20 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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