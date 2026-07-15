Quartalszahlen rücken in den Fokus - Dax startet schwächer in den Tag

Der Dax startet am Mittwoch mit leichten Abschlägen in den Handel. Der EuroStoxx 50 zeigt sich dagegen freundlich. An den US-Märkten deuten die Vorbörsenindikationen auf eine positive Tendenz hin, wobei insbesondere Technologiewerte überdurchschnittlich zulegen. Bereits in Asien überwog die Kauflaune: Der Nikkei 225 beendete den Handelstag mit deutlichen Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Der heutige Handelstag steht im Zeichen wichtiger Konjunkturdaten. Anleger richten ihren Blick insbesondere auf die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise (PPI), die Hinweise auf den weiteren Inflationsverlauf liefern könnten. Daneben werden Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone erwartet, die als Gradmesser für die wirtschaftliche Dynamik der Region gelten. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Empire State Manufacturing Index aus den USA, der einen frühen Einblick in die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes bietet.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

ASML zählt zu den auffälligsten Werten des Tages. Die Aktie legt vorbörslich deutlich zu, nachdem der niederländische Chipausrüster starke Quartalszahlen vorgelegt und sein Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Die Nachrichten stärken zugleich die Stimmung im gesamten europäischen Halbleitersektor.

Infineon profitiert unmittelbar von den positiven Signalen des Branchenriesen. Die Aktien des Münchner Chipherstellers werden vorbörslich fester gehandelt, da Investoren die erhöhten Wachstumsziele von ASML als Hinweis auf eine robuste Nachfrage entlang der Halbleiter-Wertschöpfungskette interpretieren.

Friedrich Vorwerk gehört ebenfalls zu den Gewinnern. Der Pipeline- und Anlagenbauer meldete einen Auftrag im Zusammenhang mit der Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" im zweistelligen Millionenbereich. Der Auftrag unterstreicht die Bedeutung des Unternehmens im Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur und sorgt für deutliches Kaufinteresse zum Handelsstart.

Insgesamt bleibt die Berichtssaison der entscheidende Taktgeber. Die positiven Impulse aus der Technologiebranche treffen auf eine weiterhin vorsichtige Marktstimmung, wodurch selektive Chancen derzeit wichtiger erscheinen als breite Marktbewegungen.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UG34TF 18,11 26822,212661 Punkte 13,98 Open End DAX Bear UG2ZSV 13,60 26367,206666 Punkte 18,68 Open End DAX Bear UG6JC1 32,16 28225,092382 Punkte 7,82 Open End DAX Bull UN6P73 24,81 22552,397205 Punkte 10,07 Open End DAX Bull UN6TQ7 15,20 23502,191696 Punkte 16,15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2026; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag ServiceNow Inc. Call UN729S 1,81 90,00 USD 3,89 16.09.2026 IBM Corp. Put UN0FM4 7,41 300,00 USD -2,3 16.09.2026 ASML Holding N.V. Call UN3FP4 18,25 1880,00 EUR 3,92 16.12.2026 Bayer AG Call UG91NY 13,43 42,00 EUR 3,56 15.12.2027 Nvidia Corp. Call UN30L9 4,80 200,00 USD 2,66 15.12.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2026; 09:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100 Short UR053Y 1,13 30572,745003 Punkte 30 Open End Nasdaq-100 Short UN0E2R 1,15 33813,474897 Punkte 7 Open End Barrick Mining Corporation Long UG9ZQW 5,96 24,333118 USD 3 Open End Micron Technology, Inc. Long UN83VK 11,70 655,587153 USD 3 Open End Oracle Corp. Long UG9QK5 1,29 63,99047 USD 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2026; 09:20 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.