© Foto: OpenAIChinas E-Taxis dämpfen den Ölpreisschock: Milliarden Fahrten, sinkender Spritverbrauch und weniger Importe machen das Land unabhängiger vom Öl.China verfügt über einen zunehmend wichtigen Puffer gegen Ölpreisschocks: elektrische Taxis. In chinesischen Städten boomen Taxis und Mitfahrgelegenheiten. Im Mai wurden 3,05 Milliarden Fahrten unternommen. Laut Regierungsangaben ist die Zahl der Fahrten seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (März bis Mai) um 6 Prozent gestiegen. Der Preisanstieg spiegelt eine Besonderheit wider: Trotz steigender Benzinpreise sinken die Fahrpreise. Analysten erklären dies mit dem Zustrom neuer Fahrer auf Jobsuche in der …
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