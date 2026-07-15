Thomas Wang, CEO der Global Gruppe, verlässt das Unternehmen. Interimistisch übernimmt Gründer Kai Wilms die Leitung der Gruppe, teilt die Gruppe mit. Der Wachstumskurs werde konsequent fortgesetzt. Thomas Wang, CEO der Global Gruppe, verlässt das Unternehmen. Die Gesellschafter und Wang haben sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers übernimmt nun Unternehmensgründer Kai Wilms ab sofort als CEO die Leitung der Gruppe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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