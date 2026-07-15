Die Risikolebensversicherung ist heute in deutlich mehr Haushalten verbreitet als noch vor 25 Jahren. Dennoch sind viele Haushalte weiterhin gar nicht oder zu niedrig abgesichert. Eine GDV-Studie zeigt, wo die Lücken liegen, und liefert Ansatzpunkte für die Beratung durch Versicherungsmakler. Die Risikolebensversicherung hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Das zeigen die Zahlen des GDV: Während 1999 rund 4,3 Millionen Verträge bestanden, waren es 2024 bereits 7,3 Millionen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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