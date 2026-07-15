Nürnberg (ots) -Nürnberg. Um 177.000 ist die Zahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2025 gesunken. Im Dezember 2025 waren 6,5 Millionen Menschen im Verarbeitenden Gewerbe sozialversicherungspflichtig beschäftigt - fast ein Fünftel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Insgesamt ist die Beschäftigung über alle Wirtschaftszweige hinweg um 108.000 gesunken. Die Zuwächse in anderen Branchen konnten die Verluste im verarbeitenden Gewerbe nicht auffangen.Einen großen Anteil an dem Beschäftigungsrückgang im Verarbeitenden Gewerbe haben unter anderem die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, die Metallindustrie und der Maschinenbau. So zählt der Wirtschaftszweig Herstellung von Kraftwagen- und Kraftwagenteilen zum Jahresende 52.000 Beschäftigte weniger, im Zweig Herstellung von Metallerzeugnissen sind es 24.000 weniger und im Maschinenbau 28.000 weniger. Das zeigen die heute veröffentlichten Quartalsdaten zur Beschäftigungsstatistik nach Wirtschaftszweigen.Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt die Transformation im Verarbeitenden Gewerbe unter anderem mit Arbeitsmarktdrehscheiben. Dabei werden Unternehmen, die aktuell Fachkräfte suchen und Unternehmen, die Personal abbauen müssen, über die Agentur für Arbeit vor Ort vernetzt.Die aktuellen Daten zur Beschäftigung nach Wirtschaftszweigen finden Sie auf unserer Statistik-Webseite (https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1523064&topic_f=beschaeftigung-sozbe-wz-heft).Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6314853