Die Wall Street bleibt bullish, Trendstärke und Marktbreite sprechen für steigende Kurse. In diesem Umfeld rückt ein US-Ölkonzern in den Fokus. Rekordfördermengen, steigende Ölpreise, höhere Raffineriemargen und eine starke Bilanz bilden die Basis für einen möglichen Ergebnissprung. Auch charttechnisch hellt sich das Bild gerade auf.Die Energiebranche steht vor einem möglichen Comeback. Davon könnte ein breit aufgestellter US-Konzern besonders profitieren: Erstklassige Förderprojekte, wachsende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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