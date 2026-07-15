Bremen (ots) -In der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 berichtet der bekannte Zwei-Sterne-Gastronom, wie er im elterlichen Hotel sein erstes Geld als Kofferträger verdiente. Dabei setzte er auf geschickte Taktik und investierte den Erlös u.a. in zwei Dinge, mit denen er auch heute noch zu tun hat: Sterne und Messer. Zu sehen ist Alexander Herrmanns Auftritt am Freitag, den 17. Juli 2026 ab 22:00 Uhr in der aktuellen Folge von Deutschlands dienstältester Talkshow.In der neuesten Ausgabe der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 berichtet Spitzenkoch Alexander Herrmann, wie er als Kind sein Taschengeld erheblich aufbessern konnte. Herrmann wuchs im oberfränkischen Wirsberg unweit von Bayreuth im Hotel seiner Familie auf. Er übernahm das Haus Mitte der 90er und betreibt darin heute ein Zwei-Sterne-Restaurant."In der Richard-Wagner-Festspielzeit, wenn internationale Gäste immer für Bayreuth angereist sind, habe ich Koffer getragen", erinnert er sich im Gespräch mit 3nach9-Gastgeber Giovanni di Lorenzo. "Wenn du die schweren Koffer der Damen trägst", so Herrmann, sei es wichtig gewesen, beim Absetzen einmal leicht zu stöhnen. In der Folge hätten besagte Damen den sie jeweils begleitenden Mann mitleidig angeschaut, "dass er mir fünf Mark Trinkgeld gibt". Auf diese Weise habe er im Laufe eines Festspielmonats schließlich "zwischen 300 und 400 Mark" verdient."Das war natürlich Freiheit", führt der Starkoch aus. "Ich konnte mir Dinge kaufen, die pädagogisch nicht wertvoll waren: Ninja-Wurfsterne, Rambo-Überlebensmesser." Von diesem "Vermögen" habe sein "Staat", also die Familie, nichts gewusst. Er habe sich auf diese Weise Träume erfüllt.Beim Aufwachsen in einer "gastronomischen Hotel-Kommune" habe er sich im Übrigen wohl aufgehoben gefühlt. Vor diesem Hintergrund war sein beruflicher Werdegang vorgezeichnet. Beispielsweise habe er schon früh den Hausmeister des elterlichen Hotels begleitet und seine ersten Gehversuche in der Küche gemacht. Diese Selbstverständlichkeiten sowie die Anerkennung eines großen Teams und dabei "vor allem seine eigenen Talente zu entdecken, das war so rund für mich, dass ich alle anderen Berufswünsche, die ich hatte, gar nicht ausführen konnte".Heute zählt der mittlerweile 55-jährige Oberfranke, der überdies als Juror und Koch in diversen Formaten regelmäßig im TV zu sehen ist, zu den bekanntesten Köchen Deutschlands. Im Laufe seines Lebens wurde er allerdings auch mit einigen Schicksalsschlägen konfrontiert. So verlor er mit neun Jahren seine Eltern durch einen Unfall. Später mussten sein eigenes Kind und er selbst jeweils eine Krebserkrankung überstehen. Auf die Frage, wie er bei all dem seinen Weg weitergehen konnte, antwortet er im Studio an der Weser: "Es passieren einfach Dinge, du kannst das nicht ausschließen. Die Achterbahn des Lebens hört ja nicht auf." Außerdem gelte für ihn: "Der Schicksalsschlag ist nur ein Teil des Lebens." Er denke nicht: "Was, wenn?", sondern vielmehr "Selbst, wenn!"Web-Video unter 3nach9 bei YouTube (https://youtu.be/SobWvXOzGH4)Weitere Gäste sind der Bestatter Luis Bauer, die Regisseurin Sigrid Klausmann und der Schauspieler Walter Sittler, der Stand-up-Comedian Moritz Neumeier, die Klippenspringerin Iris Schmidbauer sowie der Psychologe Leon Windscheid.Die vorab aufgezeichnete 3nach9-Ausgabe wird an diesem Freitag, den 17. Juli 2026 um 22:00 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen sowie in den Fernsehprogrammen von hr und WDR ausgestrahlt.Fotos können bei ARD Foto (http://www.ardfoto.de/) abgerufen werden.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6314868