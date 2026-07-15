Baden-Baden (ots) -Podcast ab 15. Juli 2026, alle acht Folgen zuerst in ARD SoundsLuises Oma war mal im Gefängnis. Seit sich die 31-jährige Enkelin erinnern kann, spricht ihre Großmutter Guny davon: Wie sie geschnappt wurde, als sie versuchte aus der DDR zu fliehen. Der Preis dafür war hoch: Jahre im Gefängnis, getrennt von Mann und Kindern, geprägt von Entbehrung, Demütigung und psychischer Gewalt. War es das wert? War das Leben in der DDR wirklich so unerträglich? Der Podcast "Oma lass reden - eine deutsche Geschichte" ab 15. Juli zuerst in ARD Sounds.Der Podcast "Oma lass reden - eine deutsche Geschichte" begleitet Luise und ihre Oma Guny auf eine Reise in die Vergangenheit. Gemeinsam besuchen sie das Gefängnis, in dem Guny monatelang unter schlimmen Bedingungen auf ihren Prozess wartete. Dort sprechen sie über Zwangsarbeit, die Verhörmethoden der Stasi und über das Leben inmitten schwerkrimineller Frauen in der Haft. Wie hält man unter diesen Bedingungen durch? Wie bleibt man seinen Überzeugungen treu? Und kann eine Ehe all das überdauern? Oma und Enkelin kehren in Gunys altes Haus zurück und rekonstruieren, warum sie trotz aller Risiken aus der DDR fliehen wollte, was das sozialistische Regime ihr tatsächlich angetan hat - und stellen sich zugleich der Frage, ob es auch gute Zeiten in der DDR gab.Ein Leben zwischen Ost und WestEs ist die Geschichte eines Lebens zwischen Ost und West, das eine Familie über Generationen geprägt hat. Und eine Erzählung darüber, wie Erinnerungen weiterwirken - schmerzhaft, aber auch verbindend. Luise fasst das so zusammen: "Meine Oma ist nicht nur Zeitzeugin deutscher Geschichte, sondern auch eine unermüdliche Kämpferin. Sie ist meine Inspiration, das Leben so zu nehmen, wie es kommt und das Beste draus zu machen."Ab 15. Juli, zuerst in ARD Sounds"Oma, lass reden - eine deutsche Geschichte" ist ein ARD Podcast, produziert von DASDING, in Kooperation mit Fritz vom rbb. Es ist die zweite Staffel nach dem erfolgreichen Podcast "Opa, lass reden - eine deutsche Geschichte" aus dem Jahr 2024.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/oma-lass-reden und https://www.ardsounds.de/sendung/oma-lass-reden-eine-deutsche-geschichte/urn:ard:show:12d67636b923a06b/Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6314871