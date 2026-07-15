MÜNCHEN (dpa-AFX) - Tanken wird immer teurer. Vor allem Diesel hat sich auf Wochensicht massiv verteuert, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter des Kraftstoffs 2,07 Euro. Das waren 11,7 Cent mehr als noch am Dienstag vor einer Woche.

Auch Superbenzin legte deutlich zu: Ein Liter der Sorte E10 kostete 2,083 Euro und damit 5,9 Cent mehr als eine Woche zuvor. Damit schmilzt auch der Preisabstand zwischen Diesel und E10 immer weiter ab. Normalerweise liegt der deutlich über 10 Cent, weil Diesel niedriger besteuert wird. Diesel gilt allerdings beim Preis als deutlich krisenanfälliger.

Ein wichtiger Treiber für den Anstieg der Preise dürften die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran rund um die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus sein. Auch der Ölpreis hat in den letzten Tagen deutlich angezogen./ruc/DP/men