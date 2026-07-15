Die Aktie von Aura Minerals hat in den vergangenen zwölf Monaten bereits deutlich zugelegt. Dennoch sprechen die Kombination aus wachsender Produktion, hochwertigen Minen, aussichtsreichen Entwicklungsprojekten und einer aktionärsfreundlichen Kapitalpolitik dafür, dass weiteres Kurspotenzial bestehen könnte. Ein Gold- und Kupferproduzent mit wachsender Bedeutung Aura Minerals ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das Gold- und Kupferminen in Brasilien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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