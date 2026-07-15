Seit dem Allzeithoch von 310,00 US$ ist viel Zeit vergangen und noch mehr Kurswert verlorengegangen. Jetzt macht plötzlich ein Übernahmegebot die Runde, und die PayPal-Aktie springt kräftig an. 60,50 US$ je Aktie auf dem Tisch Heute sorgten Berichte der Nachrichtenagentur Reuters für mächtig Bewegung. Demnach haben der Zahlungsabwickler Stripe und die Beteiligungsgesellschaft Advent International Anfang des Monats gemeinsam ein Angebot über 60,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de