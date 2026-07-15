Die Mercedes-Benz-Aktie befindet sich seit Jahresbeginn in einer ausgeprägten Schwächephase. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei 44,80 €. Damit beläuft sich der Kursverlust seit Jahresanfang auf rund -27%. Die entscheidende Frage lautet: Drohen weitere Kursrückgänge oder eröffnen sich auf diesem Niveau bereits interessante Einstiegschancen? Hohe Kosten belasten Der Konzern sieht seine Wettbewerbsfähigkeit vor allem durch die hohen Kosten am Standort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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