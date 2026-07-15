Das Samsung Galaxy S26 Ultra könnte ein größeres Problem haben. Einige Nutzer:innen berichten, dass Monate nach dem Kauf rote Bereiche auf dem Display des Geräts auftauchen. Wie Samsung auf die Berichte reagiert. Ein Alleinstellungsmerkmal des Galaxy S26 Ultra ist das sogenannte Privacy-Display. Dadurch sehen neugierige Blicke neben dir nicht, was auf deinem Bildschirm angezeigt wird. Laut einigen User:innen könnte genau dieses Feature einige Monate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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