Mailand/Berlin (ots) -- Codema entwickelt erstes Modell für die kontinuierliche Bewertung von KI-Systemen über deren gesamten Lebenszyklus.- Hierfür erarbeiten neue Technical Committees TC23 und TC24 gemeinsame Standards für Transparenz, Risikomanagement, menschliche Aufsicht und Compliance.- Der Bedarf ist hoch: Nur 30 Prozent der Unternehmen verfügen über eine fortgeschrittene KI-Governance - die Einführung von KI schreitet derzeit schneller voran als deren Kontrolle.Codema, eine globale Organisation zur Entwicklung von Standards und Bewertungen in den Bereichen Technologie und Nachhaltigkeit, kündigt die Einrichtung von zwei neuen Technical Committees - TC23 und TC24 - an. Ziel ist die Entwicklung von Bewertungs- und Auditmethoden auf der Grundlage standardisierter Matrizen und Protokolle, mit denen künstliche Intelligenz über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg messbar, überprüfbar und steuerbar gemacht werden kann. Künstliche Intelligenz verbreitet sich schneller, als man sie kontrollieren kann. Während Unternehmen und Organisationen die Einführung immer autonomerer und sich ständig weiterentwickelnder Systeme vorantreiben, fehlen nach wie vor konkrete Instrumente zur Steuerung ihrer Risiken sowie zur Gewährleistung von Transparenz und Zuverlässigkeit.Die Initiative ist eine Antwort auf den wachsenden Druck, den die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz auf bestehende Kontroll- und Governance-Strukturen ausübt. Während KI-Modelle zunehmend mit minimaler menschlicher Überwachung betrieben werden können, verfügen laut der McKinsey AI Trust Maturity Survey 2026 nur 30 % der Unternehmen über ein fortgeschrittenes Reifegradniveau in den Bereichen Strategie, Governance und Kontrolle. Die Einführung künstlicher Intelligenz schreitet demnach schneller voran als die Fähigkeit vieler Unternehmen, wirksame Governance-, Compliance- und Risikomanagementstrukturen aufzubauen und nachzuweisen.Es reicht heute nicht mehr aus, künstliche Intelligenz lediglich einzuführen. Entscheidend ist der Nachweis, dass KI-Systeme zuverlässig, transparent und im Einklang mit den Erwartungen des Marktes sowie den zunehmend komplexen regulatorischen Anforderungen agieren. Genau hier setzen die neuen Technical Committees von Codema an. Ihr Ziel ist es, gemeinsame Bewertungs- und Auditierungsinstrumente zu entwickeln, die zentrale Prinzipien wie Transparenz, menschliche Aufsicht und Risikomanagement in konkrete, messbare und überprüfbare Kriterien überführen. Vor diesem Hintergrund verfolgt Codema einen Paradigmenwechsel, der weit über die klassische Zertifizierungslogik hinausgeht. Während traditionelle Zertifizierungsverfahren auf die Bewertung statischer Systeme ausgerichtet sind, etabliert der vorgeschlagene Ansatz ein Modell der kontinuierlichen Bewertung, bei dem Kontroll- und Prüfmechanismen als integraler Bestandteil von Systemen und Prozessen verankert werden ("Audit as a Layer"). Dadurch wird die fortlaufende Erfassung von Nachweisen, Daten und überprüfbaren Informationen über den gesamten Lebenszyklus von KI-Systemen hinweg ermöglicht. Auditoren, Organisationen und weitere Stakeholder erhalten so wirksamere Instrumente, um das Verhalten von KI-Systemen zu bewerten, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben nachvollziehbar nachzuweisen.Grundlage dieses Ansatzes ist ein interdisziplinäres Ökosystem, das sich aus Unternehmen, Auditoren, Zertifizierungsstellen, Fachexperten, Hochschulen und der wissenschaftlichen Gemeinschaft zusammensetzt. Codema beschreibt diesen Ansatz als "Stakeholderization" - einen kollaborativen Prozess, bei dem die Erfahrungen, Anforderungen und das Fachwissen aller relevanten Interessengruppen in gemeinsame Bewertungsstandards, Kontrollmatrizen und Prüfprotokolle einfließen. Ziel ist es, die verschiedenen Interessengruppen aktiv in die Entwicklung der Methoden einzubinden, die künftig als Leitlinien für die Governance künstlicher Intelligenz dienen werden.In diesem Rahmen übernehmen die beiden neuen Technical Committees eine zentrale Rolle. Das Technical Committee 23 (TC23) fokussiert sich auf die technische Bewertung von KI-Systemen und entwickelt Methoden zur Messung von Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Rückverfolgbarkeit sowie zur Überwachung von Anomalien. Das Technical Committee 24 (TC24) befasst sich mit der Integration von KI in Geschäftsprozesse und behandelt Themen wie menschliche Aufsicht, Ausnahmemanagement, Nachweisführung und die Prüfbarkeit von Prozessen.Gemeinsam schaffen die Committees die Grundlage für eine neue methodische Infrastruktur zur Governance künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, dem Markt einheitliche und praxisnahe Instrumente für die Bewertung, Überwachung und den Nachweis der Konformität von KI-Systemen bereitzustellen. Damit soll die Lücke zwischen technologischer Innovation und wirksamer Kontrolle geschlossen, regulatorische Sicherheit geschaffen und das Vertrauen in den verantwortungsvollen Einsatz künstlicher Intelligenz nachhaltig gestärkt werden."Künstliche Intelligenz hält mit beispielloser Geschwindigkeit Einzug in die Entscheidungsprozesse von Unternehmen und Organisationen, doch die Fähigkeit, sie zu steuern, hält nicht im gleichen Tempo Schritt", sagt Andrea Sacchi, Executive Director von Codema. Mit TC23 und TC24 schaffen wir die Voraussetzungen für eine gemeinsame Methodik, die zentrale Prinzipien wie Transparenz, Risikomanagement und menschliche Aufsicht in konkrete, messbare und überprüfbare Bewertungskriterien übersetzt. Denn Vertrauen in künstliche Intelligenz entsteht nicht durch Absichtserklärungen, sondern durch belastbare Nachweise, die belegen, wie Systeme entwickelt, gesteuert und überwacht werden."***CodemaCodema ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in der Schweiz, die weltweit an der Entwicklung von Standards, Bewertungsmethoden und Governance-Modellen für innovative Technologien und komplexe Systeme arbeitet. Gegründet wurde Codema 2017 im Kontext von Bewertungs- und Qualitätssicherungssystemen für die Pharmaindustrie. Seitdem hat die Organisation ihre Methodik kontinuierlich auf weitere Bereiche ausgeweitet, die durch hohe Innovationsgeschwindigkeit und anspruchsvolle regulatorische Anforderungen geprägt sind - darunter künstliche Intelligenz, Distributed-Ledger-Technologien (DLT), digitale Infrastrukturen, Nachhaltigkeit (ESG) sowie die Life Sciences. Im Mittelpunkt des Codema-Ansatzes steht eine offene, transparente und partizipative Methodik, die speziell für neue und sich schnell entwickelnde Technologien konzipiert wurde. Sie bringt Experten, Unternehmen, Auditoren, Hochschulen, Institutionen und weitere Stakeholder zusammen, um gemeinsame Bewertungsstandards und Prüfmethoden zu entwickeln. Ziel von Codema ist es, die Anforderungen verschiedener Interessengruppen in praxistaugliche Bewertungs-, Audit- und Ratinginstrumente zu übersetzen. Diese können von unabhängigen und autorisierten Stellen eingesetzt werden, um Transparenz, Vergleichbarkeit und Vertrauen in innovativen und regulatorisch anspruchsvollen Technologiefeldern zu schaffen.Pressekontakt:Codema/SEC Newgate DeutschlandJosefine Loßj.loss@secnewgate.deOriginal-Content von: Codema Global Ratings, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181012/6314928