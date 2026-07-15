Im März hat das Analysehaus bulwiengesa zusammen mit weiteren Akteuren der Immobilienwirtschaft die "Initiative Bildungsimmobilien" gestartet, um Bildungsimmobilien stärker in den Fokus des Immobilienmarkts zu rücken. Nun hat das Netzwerk drei weitere Mitglieder hinzugewonnen. Gemeinsam mit anderen Akteuren der Immobilienwirtschaft hat das Analyseunternehmen für die Immobilienbranche bulwiengesa im März die "Initiative Bildungsimmobilien" ins Leben gerufen, wie AssCompact berichtete. Die Initiative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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