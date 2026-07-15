DJ EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 378 Millionen zu
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 378 Millionen US-Dollar an vier Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 128 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,88 (zuvor: 3,88) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.
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July 15, 2026 05:05 ET (09:05 GMT)
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