Vibe-Coding macht Software-Eigenbau für Nicht-Entwickler realistisch. Für manche Unternehmen kippt damit gerade eine Grundannahme - und mit ihr die SaaS-Rechnung. Agenturen und Mittelständler stehen vor dem gleichen Dilemma: Viele SaaS-Tools sind zu groß, zu teuer oder passen nicht zu den eigenen Prozessen. Trotzdem war Selberbauen bislang keine realistische Option, und wer kein Dev-Team hatte, kaufte eben. Das ändert sich jetzt aber, denn KI-gestützte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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