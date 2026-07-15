Magdeburg (ots) -Nach erfolgreicher Premiere mit 16.000 Teilnehmenden und mehr als zwei Millionen gelaufenen Kilometern folgt noch in diesem Jahr die nächste bundesweite Challenge. Anmeldung ab sofort möglich.Nach dem erfolgreichen Start von Run Germany im Frühjahr geht Deutschlands digitale Lauf- und Walking-Challenge für Unternehmen bereits in die zweite Runde. Vom 1. September bis zum 6. Oktober 2026 sind Unternehmen, Organisationen und Teams aus ganz Deutschland erneut eingeladen, gemeinsam Kilometer zu sammeln und sich im bundesweiten Wettbewerb zu messen.Die Premiere im Frühjahr zeigte eindrucksvoll, welches Potenzial in der digitalen Bewegungskampagne steckt: Rund 16.000 Teilnehmende legten gemeinsam mehr als zwei Millionen Kilometer zurück. Allein in der Firmenwertung beteiligten sich rund 9.000 Mitarbeitende aus 261 Unternehmen und machten Run Germany zu einer der größten digitalen Laufwettbewerbe Deutschlands."Die Resonanz auf die erste Challenge hat unsere Erwartungen übertroffen. Viele Unternehmen haben uns direkt signalisiert, dass sie nicht bis zum nächsten Jahr warten möchten. Deshalb bringen wir Run Germany bereits im September zurück - kompakter, intensiver und mit einigen spannenden Neuerungen", sagt Initiator Martin Hummelt.Während die erste Ausgabe über zehn Wochen lief, setzt Run Germany im Herbst auf ein neues Format. Die Challenge dauert fünf Wochen und bietet damit einen noch intensiveren Wettbewerb. Neben bewährten Rankings und Teamwertungen dürfen sich die Teilnehmenden auf neue Wertungskategorien und weitere Überraschungen freuen, die in den kommenden Wochen vorgestellt werden.Das Prinzip bleibt dabei unverändert einfach: Jeder gelaufene oder gewalkte Kilometer zählt - ganz gleich, ob beim Spaziergang in der Mittagspause, beim Walking nach Feierabend oder beim morgendlichen Lauf. Über die Run Germany App werden alle Aktivitäten automatisch erfasst und den jeweiligen Teams gutgeschrieben. Die erste Ausgabe hat dabei auch eine spannende Erkenntnis geliefert: Vor allem die Frauen waren besonders aktiv und trugen mit ihren Lauf- und Walkingkilometern maßgeblich zum Erfolg ihrer Unternehmen bei. So entsteht ein gemeinsames Erlebnis, das den Teamgeist stärkt und gleichzeitig mehr Bewegung in den Arbeitsalltag bringt.Unternehmen jeder Größe können sich ab sofort anmelden und ihre Teams für Run Germany registrieren. Ziel ist es erneut, gemeinsam möglichst viele Kilometer zu sammeln und das aktivste Team Deutschlands zu ermitteln.Termine im Überblick- Anmeldestart: 10. Juli 2026- Challenge: 1. September bis 6. Oktober 2026Über Run GermanyRun Germany ist Deutschlands digitale Lauf- und Walking-Challenge für Unternehmen und Organisationen. Über die Run Germany App sammeln Teams gemeinsam gelaufene und gewalkte Kilometer - unabhängig von Standort oder Arbeitsmodell. Im Mittelpunkt stehen Bewegung, Gesundheit und Teamgeist. Jeder Kilometer zählt und trägt zum gemeinsamen Erfolg des Teams bei.Weitere Informationen und Anmeldung: www.rungermany.dePressekontakt:Run Germany c/ofreshpepper GmbH & CO. KGOlvenstedter Straße 3939108 Magdeburghallo@rungermany.dewww.rungermany.de+49 391 5054 987-0Original-Content von: freshpepper GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183048/6314985