Hamburg (ots) -Eine junge Mutter, die aus Sehnsucht nach Liebe ihre Kinder sich selbst überlässt, steht im Zentrum des neuen NDR "Nordlichter"-Kinofilms "Mama?" (Arbeitstitel), der bis zum 14. August in Hamburg, Niedersachsen und Bremen entsteht."Mama?" erzählt von Tini (Harriet Herbig-Matten), einer jungen Mutter, die zu wissen scheint, was sie will. Und das ist eigentlich nur: das Beste für sich und für ihre Kinder. Dabei verfolgt sie ihr Ziel teils selbst wie ein Kind - impulsiv, unüberlegt, störrisch. Auf der Suche nach Halt trifft sie auf Basti (Ludger Bökelmann), der ihr Hoffnung verspricht - und trifft eine fatale Entscheidung: Sie sperrt ihre Kinder ein, um dieses "Beste" für sie zu erreichen. Was folgt, ist ein schmerzhafter Abstieg in Selbstverleugnung, Schuld und den Versuch, sich selbst und ihre Kinder zurückzugewinnen. Der Film beobachtet Tini nicht als Täterin, sondern als Mensch in einer Welt aus sozialen Zwängen, patriarchalen Machtstrukturen und emotionaler Verwahrlosung - eine Geschichte über Abhängigkeit, Selbstermächtigung und die brennende Frage: Wie kann man lieben, wenn man sich selbst nie geliebt hat?Das Drehbuch zu "Mama?" schrieb Uli Klingenschmitt, Regie führt Katharina Sporrer. Produzent*innen sind Anette Unger und Sven Rudat (Leitwolf Filmproduktion GmbH), Producer ist Henry Tritschler. Die Redaktion liegt bei Philine Rosenberg (NDR).Das Kreativteam Katharina Sporrer, Henry Tritschler und Kamerafrau Anna-Katharina Kolkmann hat bereits den HMS-Abschlussfilm "Teresa, Station B" zusammen realisiert.Mit dem Talentförderprogramm "Nordlichter" bieten der NDR, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die nordmedia - Film und Medienförderung Niedersachsen/Bremen jungen Filmschaffenden die Chance, moderne und eigenwillige norddeutsche Genre-Geschichten zu erzählen.Hinweis: Ein Foto zum Dreh finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6314995