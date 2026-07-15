Mainz (ots) -Fundierte Einblicke in brisante Themen bieten dreimal dienstags um 21.00 Uhr drei "frontal"-Dokumentationen. Los geht es am Dienstag, 21. Juli 2026, 21.00 Uhr im ZDF, mit "Im Schatten des Krieges - Der geheime Einsatz des Mossad im Iran". Der Film von Marcus Weller ist zudem als dreiteilige Dokuserie am Sendetag ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Die zwei weiteren "frontal"-Dokumentationen in diesem Sommer widmen sich diesen Themen: "Gold. Macht. Gier" beleuchtet die gestiegene Nachfrage nach dem Edelmetall in Krisenzeiten. Und "Das Deutsche-Bahn-Desaster" nimmt die explodierenden Kosten für die Generalsanierungen der maroden Infrastruktur in den Fokus.Im Schatten des Krieges - Der geheime Einsatz des Mossad im IranAm Morgen des 28. Februars 2026 erschienen israelische F-35-Tarnkappenjets über Teheran. Präzisionsraketen durchschlugen das "Haus des Führers" in der Pasteur-Straße, töteten Ayatollah Ali Khamenei und die führenden Kräfte des iranischen Regimes. Jahrelang hatte sich der israelische Geheimdienst auf diesen Militärschlag vorbereitet. Die Dokumentation "Im Schatten des Krieges - Der geheime Einsatz des Mossad im Iran" beschreibt den Kampf um die Zukunft des Iran zwischen verdeckten Operationen, brutaler Repression und militärischer Eskalation seit dem ersten israelischen Angriff im Juni 2025, dem Zwölf-Tage-Krieg. Der Film rekonstruiert Einsätze des Mossad im Iran, das blutige Massaker an der Zivilbevölkerung im Januar 2026 und den Versuch von Israel und den USA, das iranische Regime zu stürzen - gestützt auf exklusive Interviews mit ehemaligen Mossad-Agenten, CIA-Offizieren und einem ehemaligen leitenden General des US-Zentralkommandos. Als dreiteilige Dokuserie schildert Folge 1, "Hinter feindlichen Linien", unter anderem die Geschichte eines jungen Iraners, der als Kind James Bond bewunderte, sich gegen das Regime wendete und schließlich selbst zum Agenten des Mossad wurde. Folge 2, "Auf dem Sprung", folgt den Ereignissen des Zwölf-Tage-Krieges im Juni 2025. Folge 3, "In der Falle", beschreibt die blutigen Ereignisse im Januar 2026.Gold. Gier. Macht.Die "frontal"-Dokumentation "Gold. Macht. Gier." beleuchtet am Dienstag, 28. Juli 2026, 21.00 Uhr im ZDF (ab 8.00 Uhr im ZDF streamen), dass Gold so gefragt ist wie nie - für Experten ein Krisensignal. Kriege und immer höhere Staatsschulden treiben den Preis für das Edelmetall, das Sicherheit in unruhigen Zeiten verspricht. Der Film von Anna Feist zeigt, dass die Währungen lange Zeit durch Gold gedeckt waren - im Zeichen explodierender Staatsschulden gilt das heute nicht mehr gleichermaßen. In der Dokumentation kommen führende wirtschaftspolitische Akteure zu Wort, die Gold als eine Art Fieberthermometer für die Krise im internationalen Finanzsystem betrachten.Das Deutsche-Bahn-Desaster107 Milliarden Euro steckt der Staat in die Deutsche Bahn, um die marode Infrastruktur zu sanieren. Die "frontal"-Dokumentation "Das Deutsche-Bahn-Desaster" zeigt am Dienstag, 4. August 2026, ab 16.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und ab 21.00 Uhr im ZDF, inwiefern das System Bahn ein Fass ohne Boden ist und allein die Generalsanierungen Milliarden verschlingen. Die Bahn verspricht den "Neustart" und erklärt in einer Werbekampagne: "Wir haben verstanden, jetzt wird alles besser". Aber ist das wirklich so?KontaktBei Fragen zu den "frontal"-Dokumentationen im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/frontal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "frontal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/frontal-108)- "frontal"-Dokumentationen im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/frontal-die-doku-100)- Presseinformationen zu "frontal" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/frontal-2)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6315008