Mainz (ots) -
Woche 33/26
Sonntag, 09.08.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
3.30 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers
(Stand by Me)
Gordie Lachance Wil Wheaton
Chris Chambers River Phoenix
Teddy Duchamp Corey Feldman
Vern Tessio Jerry O'Connell
John Merrill Kiefer Sutherland
Denny Lachance John Cusack
Regie: Rob Reiner
USA 1986
Im Streaming: 10. August 2026, 00.20 Uhr bis 17. August 2026
4.50 About Saturday
Samstag
5.05 About Saturday
Der Tag danach
5.15 About Saturday
Swipe der Woche
5.20 About Saturday
Suck it up
5.30 About Saturday
Der Barkeeper
5.45 About Saturday
Forever Singles
(Der Fernsehfilm "Verräter - Tod am Meer" entfällt.)
Montag, 10.08.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:
6.00 About Saturday
Hätte Nein sagen können
6.05 About Saturday
Screw you guys I'm going home
6.15 About Saturday
Gelbes Sofa
6.25 Dinge Erklärt - Kurzgesagt
Einsamkeit
(vom 25.03.2022)
6.35 H2O - Plötzlich Meerjungfrau
Dicht auf der Spur
(Die Sendung "Der Klugscheißer: Moderne Ernährung" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6315039
Woche 33/26
Sonntag, 09.08.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
3.30 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers
(Stand by Me)
Gordie Lachance Wil Wheaton
Chris Chambers River Phoenix
Teddy Duchamp Corey Feldman
Vern Tessio Jerry O'Connell
John Merrill Kiefer Sutherland
Denny Lachance John Cusack
Regie: Rob Reiner
USA 1986
Im Streaming: 10. August 2026, 00.20 Uhr bis 17. August 2026
4.50 About Saturday
Samstag
5.05 About Saturday
Der Tag danach
5.15 About Saturday
Swipe der Woche
5.20 About Saturday
Suck it up
5.30 About Saturday
Der Barkeeper
5.45 About Saturday
Forever Singles
(Der Fernsehfilm "Verräter - Tod am Meer" entfällt.)
Montag, 10.08.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:
6.00 About Saturday
Hätte Nein sagen können
6.05 About Saturday
Screw you guys I'm going home
6.15 About Saturday
Gelbes Sofa
6.25 Dinge Erklärt - Kurzgesagt
Einsamkeit
(vom 25.03.2022)
6.35 H2O - Plötzlich Meerjungfrau
Dicht auf der Spur
(Die Sendung "Der Klugscheißer: Moderne Ernährung" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6315039
© 2026 news aktuell