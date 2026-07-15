© Foto: OpenAIChina bestellt 2 Millionen Barrel Saudi-Öl für eine neue Raffinerie. Der Deal signalisiert den baldigen Start und höhere Aramco-Lieferungen.Der chinesische Staatskonzern Zhenhua Oil hat einen Auftrag zur Verladung von 2 Millionen Barrel saudischem Rohöl im August erhalten, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen am Mittwoch mitteilten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass eine neue chinesisch-saudische Joint-Venture-Raffinerie kurz vor der Inbetriebnahme steht. Das Rohöl wird an die neu gebaute Raffinerie der Huajin Aramco Petrochemical Co mit einer Kapazität von 300.000 Barrel pro Tag in der nordostchinesischen Provinz Liaoning geliefert, so die Quellen. HAPCO ist ein Joint Venture …
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