Tomas Peeters, der Gründer, Miteigentümer und CEO der Bilthouse-Gruppe, wird Ende des Jahres in den Beirat der Gruppe wechseln. Wie der Baufinanzierungsvermittler mitteilt, läuft die Suche nach einem Nachfolger, der ab Anfang 2027 als neuer CEO die operative Verantwortung von Peeters übernimmt. Nach sieben Jahren an der Spitze des Unternehmens wird der Gründer, Miteigentümer und CEO der Bilthouse-Gruppe, Tomas Peeters, zum Jahreswechsel 2026/27 in den Beirat (Advisory Board) der Gruppe wechseln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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