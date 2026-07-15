Eine Mega-Kooperation bahnt sich an und sorgt am Mittwoch dafür, dass die Papiere von Alibaba anspringen. Wie Shanghai Securities News berichtet, wird Apple Alibabas KI-Modell Qwen künftig als Funktion in seine KI-Plattform namens Apple Intelligence integrieren - und bringt damit intelligente Nutzererlebnisse auf iPhones, iPads, Macs und Apple-Vision-Geräte chinesischer Nutzer.Das Besondere daran: Nutzer sollen direkt auf die Fähigkeiten von Qwen zugreifen können - darunter Text- und Bildverständnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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