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Vier Inflationsberichte haben den Bitcoin-Kurs 2026 um bis zu 27,6 Prozent verschoben, und der heutige CPI-Report könnte die nächste Richtung bestimmen. BTC handelt am 14. Juli bei rund 62.000 Dollar, während der Markt auf die Juni-Inflationsdaten wartet. Wal-Adressen haben mehr als 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar akkumuliert, während Spot-Bitcoin-ETFs im Juni Rekordabflüsse von über 4 Milliarden Dollar verzeichneten. Diese Divergenz zwischen Großinvestoren und institutionellen Fonds trat in vergangenen Zyklen regelmäßig in der Nähe von Kurstiefs auf. Die Frage ist, ob die heutigen Daten die Erholung bestätigen oder eine Korrektur auslösen. Analysten erwarten, dass die Inflation von 4,2 Prozent im Mai auf etwa 3,8 Prozent sinkt. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh sagt in derselben Woche vor dem Kongress aus. Die Bitcoin Prognose für Juli hängt maßgeblich von diesen makroökonomischen Ereignissen ab. Dieser Artikel untersucht die Daten und zeigt, wo sich informiertes Kapital positioniert.

Bitcoin Prognose zwischen Wal-Akkumulation und ETF-Rekordabflüssen

Die Bitcoin Prognose steht an einem Wendepunkt, an dem makroökonomischer Druck auf massive On-Chain-Stärke trifft. Wal-Adressen haben laut CoinDesk in nur zwei Wochen mehr als 270.000 BTC im Wert von etwa 16,7 Milliarden Dollar aufgekauft. Der Kauf geschah, während die Spot-Prämie negativ blieb, was bedeutet, dass die Nachfrage nicht von amerikanischen Spot-Handelsplätzen kam. Langfristhalter wechselten Anfang Juli wieder in eine Netto-Akkumulationsphase über alle Wallet-Größen hinweg. Das Muster erinnert an vergleichbare Phasen in den Jahren 2020 und 2022, als große Halter vor einer Erholung Coins von gestressten Verkäufern übernahmen.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni Nettoabflüsse von 4,06 Milliarden Dollar, den schlimmsten Monat seit Einführung dieser Produkte. Die kumulierten Abflüsse seit Jahresbeginn belaufen sich laut Memeburn auf rund 5,4 Milliarden Dollar. Der größte Fonds allein verlor ungefähr 3,55 Milliarden Dollar in diesem Zeitraum. Dass Institutionen verkaufen, während Wale akkumulieren, ist genau das Muster, das vergangene Zyklustiefs markierte.

BTC handelt nahe 62.000 Dollar, deutlich unter dem Monatshoch von 73.674 Dollar zu Beginn des Juli. Der heutige CPI-Bericht ist der wichtigste Katalysator für die Bitcoin Prognose dieser Woche. Im Februar löste der Report einen Rückgang von 5,77 Prozent aus, im Mai kam es zu einem Einbruch von 27,6 Prozent. Ein schwächerer Wert könnte BTC in Richtung 65.000 Dollar schieben, da Hoffnungen auf Zinssenkungen zurückkehren würden.

Ein heißerer Wert würde die Unterstützung bei 61.000 Dollar testen und frische Liquidationen auslösen. Die geopolitischen Spannungen am Persischen Golf erhöhen den Ölpreis und damit den Inflationsdruck. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh sagt in derselben Woche vor dem Kongress aus, was die Bitcoin Prognose um eine weitere Variable ergänzt. Wenn informiertes Kapital in einem solchen Umfeld der Angst trotzdem investiert, lohnt sich ein Blick auf die Projekte, die genau in dieser Phase echte Produkte aufbauen.

Pepeto: Presale-Börse sammelt über 10,38 Millionen Dollar, während Wallets sich vor der erwarteten Binance-Notierung positionieren

Die Divergenz zwischen Wal-Käufen und ETF-Abflüssen zeigt, dass informiertes Kapital nicht auf Bestätigung wartet, sondern in der Angstphase handelt. Wer die Bitcoin Prognose in diesem Kontext liest, erkennt dieses Verhalten auch bei Presale-Projekten, die funktionsfähige Werkzeuge vor ihrer ersten Börsennotierung anbieten.

Pepeto gehört derzeit zu den am stärksten beobachteten Presale-Projekten auf dem Markt. Berichten zufolge wird die Börse, die vom selben Pepe-Mitgründer aufgebaut wurde, nach Ende des Presales auf Binance gelistet, was aktuellen Haltern einen Vorteil verschafft, den der öffentliche Markt danach nicht mehr bieten wird. Das Projekt soll auch auf weiteren Plattformen live gehen, was es zu einem starken Einstieg für Händler macht, die nach Gelegenheiten suchen. Pepeto befindet sich noch in seiner Presale-Phase und ist zu einem Preis von 0,000000188 Dollar verfügbar, einem Niveau, das verschwindet, sobald das Listing-Fenster öffnet.

Der aktuelle Einstiegspreis erinnert an die Situation des ursprünglichen PEPE-Coins, der ohne ein einziges Produkt gestartet war. Dieser Einstieg wird verschwinden, sobald die erwartete Binance-Notierung den öffentlichen Preis festlegt. Im Kern ist Pepeto eine Krypto-Börse, die PepetoSwap und einen Risiko-Scanner in einer einzigen Plattform vereint. Diese Kombination erlaubt es Händlern, Token ohne Gebühren zu tauschen und Projekte auf Risiken zu prüfen, bevor sie Kapital einsetzen.

PepetoSwap wickelt Token-Swaps ohne Transaktionskosten ab, während der Risiko-Scanner die Vertragssicherheit bewertet und Bedrohungen erkennt, bevor sie die Bestände erreichen. Der Gesamtvorrat von 420 Billionen Token stimmt exakt mit dem des ursprünglichen PEPE-Coins überein. Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, was Anlegern die Sicherheit gibt, dass der Smart Contract sauber ist. Mit diesen Werkzeugen und der erwarteten Binance-Notierung zieht die Pepeto-Plattform weiterhin Kapital von Wallets an, die nach Einstiegen suchen, hinter denen echte Produkte stehen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt steigenden Kaufdruck, während Wale akkumulieren und der Markt den CPI-Report verarbeitet. Immer mehr Wallets entscheiden sich für Pepeto, weil sie ein Muster erkennen, das an frühe Bitcoin-Phasen erinnert, als kleine Einstiege vor einem Listing den Unterschied machten. Der Presale-Preis liegt bei einem Bruchteil eines Cents, ein früher Einstieg gemessen an dem, was die erwartete Binance-Notierung bedeuten könnte. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt und dem Signal folgt, baut Positionen auf, bevor die Notierung bestätigt, was über 10,38 Millionen Dollar an Kapital bereits signalisieren. Wer den Presale verpasst, trifft auf den öffentlichen Preis, den alle nach dem Listing zahlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC handelt nahe 62.000 Dollar, nachdem Wale 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar in zwei Wochen akkumuliert haben. Der CPI-Bericht vom 14. Juli und die Aussage von Fed-Chef Warsh sind die wichtigsten Katalysatoren, wobei eine schwächere Inflation BTC in Richtung 65.000 Dollar schieben könnte.

Warum beobachten Händler Pepeto während dieser Bitcoin-Phase?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar im Presale eingesammelt und bietet mit PepetoSwap und dem integrierten Risiko-Scanner funktionierende Werkzeuge zu einem Presale-Preis. Die erwartete Binance-Notierung zieht weiterhin Positionen von Wallets an, die in diesem Zyklus nach frühen Einstiegen mit realen Produkten suchen. Alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar.