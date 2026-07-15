Hannover (ots) -Am 25. und 26. Juli 2026 kämpft die nationale Surf-Elite in den Kategorien Open Women und Open Men um den offiziellen deutschen Meistertitel. Bei der Premiere im Rahmen des großen Multisport-Events "Die Finals" auf der hannoverschen Leinewelle richten sich alle Blicke auf die frisch gebackenen Gesamtsieger der o2 SURF MASTERS, Marius Øystein Gerlach und Valeska Schneider, die nun nach der nationalen Meisterkrone greifen.Große Bühne für eine der dynamischsten Action-Sportarten der Welt: Wenn sich am 25. und 26. Juli bei den "Finals 2026" (https://www.diefinals.de/) in Hannover die besten deutschen Athletinnen und Athleten aus zahlreichen Sportarten messen, feiert das Rapid Surfen eine historische Premiere. Erstmals werden die Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfen als offizieller Teil des renommierten Multisport-Events ausgetragen. Der Ausrichter, der Deutsche Wellenreitverband (DWV (https://wellenreitverband.de/)), bringt damit die Créme de la Créme der nationalen Surf-Szene mitten ins Herz der niedersächsischen Landeshauptstadt - auf die spektakuläre enercity Leinewelle.Stadion-Atmosphäre am Flussufer: Was die Leinewelle so besonders machtAls Austragungsort könnte die Kulisse kaum spektakulärer sein. Die Leinewelle in der Altstadt von Hannover ist eines der Vorzeigeprojekte des deutschen Flusssurfens. Hier wird die Leine durch eine hochmoderne, hydraulische Anlage in eine perfekte, druckvolle Welle verwandelt. Der große Vorteil für das Publikum: Anders als beim klassischen Wellenreiten am Meer müssen die Zuschauenden das Geschehen nicht aus hunderten Metern Entfernung vom Strand aus beobachten. An der Leinewelle stehen die Fans direkt am Ufer, nur wenige Meter von den Athletinnen und Athleten entfernt, und können die radikalen Air Manöver und präzisen Cutbacks aus nächster Nähe bestaunen.Rapid Surfen vs. Meer: Action ohne Wartezeit auf höchstem NiveauDoch was unterscheidet das Rapid Surfen eigentlich genau vom Surfen im Ozean? Während Wellenreiter im Meer oft lange auf das perfekte "Set" warten und die Welle anpaddeln müssen, wird beim Rapid Surfen auf einer sogenannten "stehenden Welle" (in Flüssen oder künstlichen Becken) gesurft. Eine kontrollierte, kraftvolle Wasserströmung lässt das Wasser über eine Rampe oder ein natürliches Hindernis fließen. Es entsteht eine stehende Welle, die sich im Gegensatz zu Wellen im Meer nicht voranbewegt. Das bedeutet für den Wettkampf: keine Wartezeiten, maximale Trainings- und Trickfrequenz und absolute Chancengleichheit, da die Welle für alle Teilnehmenden exakt dieselben Bedingungen liefert.Die Favoriten: Showdown der Tour-SiegerSportlich verspricht das Wochenende Hochspannung, denn das Starterfeld ist gespickt mit den absoluten Top-Stars der Szene. Der Blick auf die Favoritenrolle führt direkt zum erst kürzlich vergebenen Gesamtranking der o2 SURF MASTERS (https://www.o2surfmasters.de/).Bei den Open Men richtet sich alles auf das Duell zwischen Marius Øystein Gerlach (München) und Hannes Mosch (Berlin). Gerlach hatte sich Ende Juni im dramatischen Saisonfinale knapp die Tour-Krone vor Mosch gesichert - in Hannover brennt der Berliner nun auf Revanche und den nationalen Meistertitel. Doch die Konkurrenz ist stark: Mit Antonin Meier (München), der das Tour-Finale in Freiburg mit einer Weltklasse-Leistung dominierte, oder Hotshot Leander Lu aus Berlin sind weitere heiße Titelanwärter in Hannover am Start.Bei den Open Women gilt Valeska Schneider (München) als die zu schlagende Athletin. Die frisch gebackene Tour-Gesamtsiegerin surfte in dieser Saison in einer eigenen Liga und möchte ihre Dominanz nun mit dem offiziellen DWV-Meistertitel krönen. Herausgefordert wird sie unter anderem von der starken Osnabrückerin Anika Weizel, die im Gesamtklassement der Serie einen beeindruckenden zweiten Platz belegte, sowie von der Münchnerin Lea Sasse.TV- & STREAMING-HIGHLIGHT: Keine Sekunde verpassen: Wer nicht live vor Ort in Hannover dabei sein kann, hat trotzdem die Möglichkeit, die Entscheidung hautnah mitzuerleben! Die Wettkämpfe werden an beiden Tagen jeweils ab den Halbfinals live im TV und im Stream übertragen. ÜbertragungszeitenSamstag, 25. Juli 2026 (Open Men)- 13:00 - 14:15 Uhr: Viertelfinals- 14:30 - 15:15 Uhr: Halbfinals- 15:25 - 15:45 Uhr: Finale- 15:50 - 16:00 Uhr: SiegerehrungTV: Live-Übertragung im ZDF von 15:45 bis 16:05 Uhr.Livestream: Unter sportschau.de von 14:25 bis 16:00 Uhr.Sonntag, 26. Juli 2026 (Open Women)- 12:30 - 13:45 Uhr: Viertelfinals- 14:20 - 15:05 Uhr: Halbfinals- 15:20 - 15:40 Uhr: Finale- 15:45 - 15:55 Uhr: SiegerehrungTV: Live-Übertragung im ARD von 15:20 bis 15:30 UhrLivestream: Unter sportschau.de von 14:20 Uhr bis 15:55 UhrEin Meilenstein für den deutschen Surf-SportFür den Ausrichter, den Deutschen Wellenreitverband (DWV (https://wellenreitverband.de/)), ist die Integration in "Die Finals 2026" ein bedeutender Schritt. Das Event bietet nicht nur die Chance, den Rapid Surf Sport einem Millionenpublikum an den Bildschirmen und vor Ort zu präsentieren, sondern unterstreicht auch die rasante Entwicklung und Professionalisierung der Disziplin in Deutschland. Wenn am 25. Juli der Startschuss auf der Leinewelle fällt, ist alles angerichtet für ein sportliches Spektakel der Extraklasse.EVENT-INFOS AUF EINEN BLICK:- Was: Deutsche Meisterschaften im Rapid Surfen (im Rahmen von "Die Finals 2026")- Wann: 25. und 26. Juli 2026- Wo: enercity Leinewelle, Hannover (Altstadt)- Kategorien: Open Men & Open Women- Ausrichter: Deutscher Wellenreitverband (DWV)- Eintritt: Für Zuschauende kostenlos am Flussufer zugänglich- Übertragung: Ab den Halbfinals live im TV und Stream ÜbertragungszeitenDWV: Der Deutsche Wellenreitverband (DWV) ist die offizielle Dachorganisation für den Wellenreitsport in Deutschland. Als Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) fördert der DWV den Wellenreitsport auf nationaler und internationaler Ebene und vertritt die Interessen der deutschen Surferinnen und Surfer. Der Verband engagiert sich für die Ausbildung und Weiterentwicklung von Athletinnen und Athleten sowie für die Förderung des Nachwuchses.Pressekontakt:Michael Zirlewagen, Präsident DWVpresse@wellenreitverband.de+49 156 78526027www.wellenreitverband.deOriginal-Content von: Der Deutsche Wellenreitverband (DWV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183041/6315061