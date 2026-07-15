Baden-Baden (ots) -Bewerbungsverfahren beginnt / Anmeldungen sind online möglich bis SeptemberDie Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest (ESC) 2027 beginnen. Für den Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale" sucht der Südwestrundfunk (SWR) professionelle Acts mit Songs, die künstlerische Glaubwürdigkeit mit kreativer Exzellenz verbinden. Um diese zu finden, adressiert der SWR neben performenden Artists auch gezielt Songwriter:innen. Das Bewerbungsverfahren hierfür hat jetzt begonnen. Bewerbungen werden bis 21. September 2026 entgegengenommen. Der ESC ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Weit über die Grenzen Europas hinaus verfolgen ihn jährlich Millionen Menschen. 2027 wird der ESC im Mai in Bulgarien stattfinden.Aufgerufen sind Newcomer:innen ebenso wie etablierte ActsDer Bewerbungsaufruf richtet sich gezielt an die Musikbranche und musikalische Szenen. Gesucht wird immer die Kombination aus musikalischem Act und Song. Da der ESC als auch das deutsche Finale den Artists viel abverlangen, ist es wichtig, dass performende Artists, die sich bewerben, bereits einige Bühnenerfahrung mitbringen, herausragende gesangliche Qualitäten haben und über ein professionelles Business-Umfeld verfügen. Der SWR sucht nicht nur etablierte Acts, sondern auch hochtalentierte Newcomer:innen mit Persönlichkeit, auch aus musikalischen Nischen. Ausdrücklich gewünscht sind Künstler:innen, die sich auf der Bühne etwas getrauen, ungewöhnlich und einzigartig sind - auch und gerade im internationalen Zusammenhang.Die Besten treten beim Deutschen Finale gegeneinander anDer SWR ist in der ARD in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk (HR) federführend beim deutschen ESC-Finale und für die Übertragung des Eurovision Song Contest. Beim Bewerbungsverfahren stützt er sich auf die Erfahrungen des ESC 2026. In einem mehrstufigen Verfahren werden Acts für das Deutsche Finale ausgesucht. Dort treten die ausgewählten Acts dann in einer Live-Show mit individuellen Inszenierungen an. "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale" wird voraussichtlich im Februar 2027 im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Details für das Deutsche Finale stehen noch nicht fest.Expertenteam aus der Musikbranche begleitet das VerfahrenBegleitet werden das Bewerbungsverfahren und das Deutsche Finale von einem externen Expertenteam aus der deutschen Musikbranche. Diesem gehören beim ESC 2027 Jules Kalmbacher (Musikproduzent, Songwriter), Pele Loriano (Songwriter, Producer, ESC-Strategieberater), Florian Müller (Publishing A&R mit internationalem Fokus), Celina Spanier (selbstständige Musikmanagerin) als auch Lilly Behling (Artist- und Labelmanagerin) an.Bewerbungen online an den SWRBewerbungen für "ESC - Das Deutsche Finale" 2027 können online über eine Plattform des SWR erfolgen. Dort finden sich auch Teilnahmebedingungen. Der Link: https://x.swr.de/s/esc2027 Fragen zum Bewerbungsverfahren richten Interessierte an: esc-2027@swr.deInfos zum ESC 2027 auch unter www.eurovision.dePRESSEMATERIAL UND KONTAKTE:Informationen und Fotos unter: http://swr.li/musik-acts-esc-2027Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/eurovision_de/Youtube: https://www.youtube.com/user/escTiktok: https://www.tiktok.com/@eurovision_deFacebook: https://www.facebook.com/EurovisionDEFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt SWR: esc.presse@swr.deJürgen Ruf, juergen.ruf@swr.deCarina Eckert, carina.eckert@swr.dePressekontakt ARD:Susi Lindlbauer, susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6315059